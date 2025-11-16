Njemački ministar u Sarajevu: Podrška institucijama BiH, Šmit je od izuzetne važnosti

Njemački ministar vanjskih poslova Johan Vadeful došao je s delegacijom Bundestaga u Sarajevo. Nakon sastanka s visokim predstavnikom njemački ministar se obratio javnosti.

On se zahvalio na dobrodošlicu u Sarajevo.

- Počinjem svoje putovanje na šest zemalja Zapadnog Balkana u BiH, zemlji s kojom Njemačka gaji veoma bliske ekonomske i kulturne odnose. U svim ovim razgovorima će biti riječi kako se Zapadni Balkan može približiti Evropskoj uniji. Upravo u vremenima geopolitičkih trenja, ovo je investicija u mir i blagostanje Evrope. Jedno je pri tome jasno, proces pristupanja jeste i ostat će proces koji je baziran na učinku. To znači da zemlje Zapadnog Balkana moraju sprovesti duboke i često teške reforme. Nema tu zaobilaznica - rekao je Vadeful.

Istakao je da BiH mora ispuniti uslove iz 2022. godine, a to se odnosi na oblast vladavine prava i demokratije. Dodao je da će o tome kasnije razgovarati i u Predsjedništvu BiH.

- Njemačka može otvoriti put ka EU, ali na kraju je do odlučnosti političara i institucija u Bosni i Hercegovini da se to uradi i dokaže na djelu. Zaštita temeljnih principa Dejtonskog sporazuma, poštivanje teritorijalnog integriteta i uloga visokog predstavnika su od ključne važnosti. Mir i važnost u srcu Evrope jeste i ostat će naša obaveza. Zato i institucije ove zemlje, koje su nastale u skladu s Dejtonom, uživaju naše puno povjerenje, upravo o tome smo Šmit i ja razgovarali. On je nadležan za provođenje civilnog dijela Dejtonskog sporazuma. Upravo u tom duhu Vlada Njemačke se zalaže za pristupanje BiH EU i nastavit ćemno napore da je podržimo u tome.