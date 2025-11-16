CIK pokreće najveću nabavku do sada: 88 miliona KM za biometriju i skeniranje listića

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine otvorila je najobimniji i najskuplji proces nabavke u svojoj historiji – međunarodni tender vrijedan oko 88 miliona KM s PDV-om za uvođenje obavezne biometrijske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića. Procijenjena vrijednost bez PDV-a iznosi 75,2 miliona KM, a ugovor bi trebao važiti četiri godine.

Prema tenderskoj dokumentaciji, planirana nabavka obuhvata više od 6.000 biračkih mjesta i uključuje kompletnu opremu, softver, logistiku i obuku. U CIK-u ističu da je riječ o projektu koji će u potpunosti promijeniti način sprovođenja izbora u Bosni i Hercegovini.

U segmentu identifikacije birača predviđena je nabavka 6.000 biometrijskih uređaja, pripadajućeg potrošnog materijala i softvera za upravljanje identitetima, uključujući licenciranje i tehničku podršku tokom cijelog trajanja ugovora. Paralelno s tim, isti broj biračkih mjesta bit će opremljen glasačkim kutijama sa ugrađenim skenerima koji će omogućiti trenutno skeniranje svakog listića.

Uz osnovnu opremu, tender uključuje i specijalni papir, dodatne baterije, transport i instalaciju opreme na svim lokacijama, te obuku trenera i izborne administracije. Predviđen je i razvoj softvera koji će objediniti cjelokupan izborni proces.

Uslovi za ponuđače postavljeni su izuzetno strogo. CIK zahtijeva dokaze o ranijim iskustvima u implementaciji projekata sličnih razmjera, posebno u oblasti biometrije i izbornih tehnologija. Osim tehničkih referenci, ponuđači moraju dokazati finansijsku stabilnost i dostaviti obavezne garancije za ozbiljnost ponude i uredno izvršenje ugovora.

Sve ponude dostavljaju se isključivo elektronski, preko sistema javnih nabavki, do jasno definisanog roka. Sistem se po isteku roka automatski zaključava. Otvaranje ponuda bit će javno, a u evaluaciji će se posebno vrednovati sigurnosni standardi i kvalitet tehničkih rješenja, uz cijenu.

Podsjetimo, modernizacija izbornog procesa rezultat je odluka visokog predstavnika Kristijana Šmita (Christian Schmidt), koji je izmijenio Izborni zakon i omogućio CIK-u pristup sredstvima od 112,5 miliona KM namijenjenim za uvođenje novih tehnologija. Iako su sredstva operativna, objava tendera kasnila je u odnosu na prvobitne planove.

Najveći tehnički izazov trenutno je izgled glasačkog listića, koji je u BiH izrazito obiman zbog velikog broja stranaka i kandidata. Njegova prilagodba predstavlja dodatnu poteškoću u integraciji skenerskog sistema.