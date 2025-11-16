Mufid Garibija, sarajevski arhitekta i poznavalac historije grada: Priča o sarajevskim bolnicama

U 19. stoljeću, u doba vladavine Topal Šerif Osman-paše, tadašnjeg bosanskog valije, u Sarajevu su podignute dvije bolnice, tj. hastahane. Jedna je civilna, smještena u ulicu Halilbašića, i ona je bila prva završena dok je druga vojna, na Marijin-Dvoru. Poznato je da do tog vakta nije bilo bolnica niti školovanih ljekara. Tadašnji hećimi, tj. ljekari, bavili su se narodnom medicinom i lijekovima, a samo u slučaju kuge su bili stacionirani na glavnim carinama zbog prevencije. Na nagovor mutevelije Gazi Husrev-begovog vakufa, tadašnji valija Osman-paša se zauzeo za izgradnju Hastahane. Najprije je vakuf otkupio jedan dio zemlje u ulici Halilbašića i krenuo u izgradnju bolnice i to u neposrednoj blizini džamije Nadmlini. Dvije etaže Godine 1866., završena je izgradnja vakufske bolnice te je tako postala prva, ne samo u Sarajevu nego i u Bosni, za “Avaz” piše Mufid Garibija, arhitekta i dobar poznavalac historije grada.

Staro Sarajevo . Arhivska fotografija Staro Sarajevo . Arhivska fotografija

Objekat je napravljen u dvije etaže s debelim zidovima od ćerpiča i bio je dominantan po svojim vizurama i pogledu prema Miljacki, Trebeviću i Sarajevskoj dolini. Njegovoj ljepoti doprinosili su prozori s niskim lukom, ali i bijela fasada koja je dominirala Mustaj-pašinim mejdanom koji je naslonjen na Vijećnicu, a koji i danas nosi isti naziv. Ulaz u bolnicu je bio s ulice Halilbašića i posjedovao je avlije i bašte zajedno s česmama, a sve je bilo za potrebe pacijenata. Pored bolničkih soba za ležeće pacijente, postojale su prostorije za ljekare, potom ambulante koje su pružale usluge, ne samo Sarajlijama nego i onim nastanjenim izvan Sarajeva, ali i prostorije namijenjene za izdavanje lijekova, tj. apoteke. Osim svega navedenog, ova hastahana je interesantna i po tome što je imala operacionu salu s laboratorijom. Upravo u toj sali je 1881. godine izvršena prva operacija koja se odvila u Bosni, a radilo se o složenoj operaciji na mozgu. Ljekar koji ju je izveo zvao se Karl Bajer (Bayer). On je u Sarajevo došao za vrijeme austrougarske okupacije.

Svakako treba istaći da je bolnica imala muški i ženski odjel, čak i tada po ulasku u bolnicu se lična garderoba odlagala a dobijala bolnička. Cijeli tretman bio je besplatan i o trošku Gazi Husrev-begovog vakufa, sve do dolaska Austro-Ugarske, kada su se pravila promijenila i kada se uvelo naplaćivanje, ali samo za imućniju kategoriju stanovništva, dok je za one koji su oskudijevati u materijalnim dobrima, ostalo besplatno. U taj vakat, brigu o hastahani preuzela je Zemaljska vlada a gazi Husrev-begov vakuf nastavio je i dalje da pokriva značajan dio troškova. Zanimljivo je to što su ostali zabilježeni tačni podaci o broju bolesnika koju su liječeni, ali i broj onih koji su, nažalost, preminuli, pa je tako bolnica od svog osnivanja i otvaranja od valije Topal Osman-paše 1866. godine pa do zatvaranja 9. juna 1894., kada se otvorila bolnica Koševo, zabilježila čak 8.908 bolesnika. Ako bi došlo do manjka kadra, pomoć bi dolazila iz vojne hastahane na Marijin-Dvoru. Glavni ljekar Mustaj-pašine bolnice bio je doktor Josef Kečet, a jedan od popularnih apotekara bio je izvjesni Sumbul. S vremenom je potreba za većom bolnicom rezultirala i gradnjom veće bolnice, tj. današnje bolnice na Koševu, kada je ova hastahana na Mustaj-pašinim mejdanu prestala s radom. Naime, ona je kasnije pretvorena u zavod za duševne bolesnike, a poslije Drugog svjetskog rata se promijenila namjena te je postala škola učenika privrede. Kasnije se škola preselila, a objekat je dat na korištenje onima koji su bili u potrebi za stambenim objektima. Tuzlanska hastahana Zbog svog značaja, nacionalna komisija ga je stavila pod zaštitu kao kulturno historijski spomenik, mada je objekat potpuno devastiran. Prvi školovani ljekar bio je Sarajlija, Bošnjak, po imenu hadži Mehmed Šerbić, a na školovanje ga je poslao valija Topal Osman-paša. Doktor Josif Kečeta zajedno s Mehmedom Šerbićem smatra se osnivačem zdravstva, ne samo u Sarajevu i Tuzli nego i u cijeloj Bosni.

