Cvijanović se sastala s njemačkim ministrom: "Krajnje vrijeme je da se okonča međunarodna supervizija u BiH"

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović sastala se večeras sa ministrom vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke Johanom Vadefulom (Johannom Wadephulom).

Na sastanku se razgovaralo o aktuelnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, kao i o izazovima u procesu evropskih integracija.

- Cvijanović je izrazila opredijeljenost ka evropskom putu BiH, naglasivši da je jasno da se zemlja ka EU ne može kretati kao strani protektorat. Ukazala je da je krajnje vrijeme da se okonča međunarodna supervizija u BiH, a da punu odgovornost za procese preuzmu domaće institucije i demokratski izabrani predstavnici na svim nivoima vlasti - saopćeno je iz Kabineta članice Predsjedništva Željke Cvijanović.

Također, Cvijanović je istakla važnost balansiranog pristupa:

- Ovom prilikom, Željka Cvijanović je ukazala na važnost izbalansiranog pristupa inostranih aktera prema svim konstitutivnim narodima u BiH, te punog uvažavanja njene decentralizovane ustavne strukture - poručili su.

Vadeful se tokom posjete Bosni i Hercegovini sastao i sa visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom (Christian Schmidt), a u narednim danima planira posjetiti i druge zemlje Zapadnog Balkana.