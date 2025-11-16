GRADONAČELNIK MOSTARA

Mario Kordić nakon ubistva: "Moramo se svi zapitati i stalno tražiti načine da se ovakvo nešto više nikada ne dogodi "

Očekujem da istraga bude provedena brzo, temeljito i profesionalno, kako bi se što prije rasvijetlile sve okolnosti ovog teškog zločina, poručio je

Kordić: Moramo se svi zapitati. FENA/M. Smajkić/Avaz

M. Až.

16.11.2025

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić izrazio je duboku zabrinutost nakon što je večeras na Trgu Ivana Krndelja ubijena žena, koju je muškarac pratio od Autobuske stanice, sustigao i usmrtio hicem iz pištolja u ugostiteljskom objektu.

- Duboko me potresla vijest o brutalnom ubistvu koje se dogodilo u Mostaru. Kao gradonačelnik Mostara, izražavam najiskreniju i najdublju sućut porodici tragično preminule žene. Teško je pronaći riječi koje mogu ublažiti njihovu bol, ali na nama je da kao društvo pokažemo solidarnost, poštovanje i ljudskost u ovom teškom trenutku - poručio je gradonačelnik.

On je dodao da je odmah nakon saznanja o slučaju razgovarao s ministrom MUP-a HNK kako bi se informirao o svim poduzetim policijskim radnjama.

- Očekujem da istraga bude provedena brzo, temeljito i profesionalno, kako bi se što prije rasvijetlile sve okolnosti ovog teškog zločina - kazao je gradonačelnik.

- Moramo se svi zapitati i stalno tražiti načine da se ovakvo nešto više nikada ne dogodi - zaključio je.

# UBISTVO
# MARIO KORDIĆ
# MOSTAR
