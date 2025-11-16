Mario Kordić nakon ubistva: "Moramo se svi zapitati i stalno tražiti načine da se ovakvo nešto više nikada ne dogodi "

Gradonačelnik Mostara Mario Kordić izrazio je duboku zabrinutost nakon što je večeras na Trgu Ivana Krndelja ubijena žena, koju je muškarac pratio od Autobuske stanice, sustigao i usmrtio hicem iz pištolja u ugostiteljskom objektu.

- Duboko me potresla vijest o brutalnom ubistvu koje se dogodilo u Mostaru. Kao gradonačelnik Mostara, izražavam najiskreniju i najdublju sućut porodici tragično preminule žene. Teško je pronaći riječi koje mogu ublažiti njihovu bol, ali na nama je da kao društvo pokažemo solidarnost, poštovanje i ljudskost u ovom teškom trenutku - poručio je gradonačelnik.