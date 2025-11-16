Načelnik Kalesije: "Strašno me pogodila vijest o ubistvu naše sugrađanke Aldine Jahić"

Načelnik općine Kalesija, Nermin Mujkanović, oglasio se povodom femicida u Mostaru koji se dogodio u nedjelju navečer, a u kojem je ubijena djevojka iz Kalesije.

- Strašno me pogodila vijest o ubistvu naše sugrađanke Aldine Jahić. Kao načelnik, ali prije svega kao roditelj, duboko sam potresen ovim nezamislivim gubitkom koji je pogodio njenu porodicu, prijatelje i cijelu našu zajednicu.

Porodici Jahić upućujem izraze najiskrenijeg saučešća. U ovim teškim i mučnim trenucima, naše misli, saosjećanje i podrška su uz njih. Nema riječi koje mogu umanjiti bol, ali želim da znaju da nisu sami – cijela Kalesija dijeli njihovu tugu.

Aldina je bila mlada žena pred kojom je stajao život. Njena smrt predstavlja ranu za našu općinu i opomenu cijeloj državi.

Neka joj Allah dragi podari dženet, a njenoj porodici snagu, sabur i utjehu u danima koji su pred njima - poručio je Mujkanović.