OGLASIO SE ČAVALIĆ

Prijatelji se opraštaju od ubijene Aldine Jahić: "Pokušala je pobjeći od nasilnika, nekakvog mlakonje bez kičme"

Mogla je sve, tako sam je vidio. Ali pobjeći večeras nije uspjela, napisao je

Aldina Jahić. Facebook

Dž. R.

17.11.2025

Aldina Jahić iz Kalesije, ubijena je sinoć u Mostaru. Tragedija je potresla cijelu BiH, a njeni poznanici, porodica i prijatelji, opraštaju se riječima ispunjenim tugom.

Među onima koji se opraštaju od ubijene Aldine Jahić je i ekonomista Admir Čavalić koji ju je poznavao.

- Teško je naći riječi za nečiju smrt. Još teže ako je ta osoba bila mlađa od tebe, studentica, osoba koja te zvala mentorom. Od prvih edukacija, organizacija događaja, međunarodnih putovanja, čitanja jedne, druge, treće, pedesete knjige pa sve do pisanja zajedničkih naučnih radova i globalnih projekata. Decenija rada i rasta. Kad gledaš kako student uči, radi, razvija se u jaku individuu. Ta osoba je bila Aldina Jahić, 'filozof' kako sam je zvao. Filozof je večeras pokušao pobjeći od nasilnika, budale, nekakvog mlakonje bez kičme - rekao je Čavalić.

Govorio je i o njenim sposobnostima.

- Aldina je mogla organizovati događaj za 1.000 ljudi, pisati na desetine radova, govoriti pred punim skupom vani, tečno na engleskom, pričati o BiH i šaliti se. Mogla je sve, tako sam je vidio. Ali pobjeći večeras nije uspjela. Idi dalje dragi filozof. Rahmet duši bosanskoj, iskreno saučešće porodici Jahić. Inna lillahi we inna ilejhi radži'un - zaključio je.

