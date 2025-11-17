Izdato narandžasto upozorenje: Mogući olujni udari vjetra, poduzeti mjere opreza

Krajem dana očekuje se slabljenje vjetra

Očekuju se jaki udari vjetra.

Dž. R.

17.11.2025

Fedralni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za danas zbog povremeno jakih do olujnih udara vjetra.

Očekuju se udari vjetra između 50 i 70 km/h. Prema kraju dana vjetar u postepenom slabljenju.

Narandžasto upozorenje. FHMZ

Prema WMO-u (Svjetska meteorološka organizacija) savjetuje se da se poduzmu mjere opreza i prati posljednja prognoza vremena. 

- Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom. Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama - poručili su iz FHMZ.

