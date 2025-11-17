Izdato narandžasto upozorenje: Mogući olujni udari vjetra, poduzeti mjere opreza

Očekuju se udari vjetra između 50 i 70 km/h. Prema kraju dana vjetar u postepenom slabljenju.

Fedralni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za danas zbog povremeno jakih do olujnih udara vjetra.

Prema WMO-u (Svjetska meteorološka organizacija) savjetuje se da se poduzmu mjere opreza i prati posljednja prognoza vremena.

- Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom. Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama - poručili su iz FHMZ.