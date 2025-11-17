Sedmica svjesnosti o prijevremenom rođenju: Mostar u znaku ljubičastih projekcija i edukacije

Ljubičastim svjetlosnim projekcijama te nizom kreativnih i edukativnih aktivnosti, Mostar će cijelu sedmicu posvetiti obilježavanju Svjetskog dana prijevremeno rođene djece ili nedonoščadi.

Ovaj globalni dan posvećen je informiranju javnosti o važnosti pravovremene zdravstvene njege, podrške roditeljima te prevenciji komplikacija kod prijevremeno rođene djece. Ljubičasta boja, koja simbolizira osjetljivost i brigu, bit će dominantna u vizualnim obilježjima događaja.

Nedonoščad: rizična grupa i potreba za posebnom njegom

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, nedonošče je dijete rođeno prije navršenih 37 sedmica trudnoće. Zbog prerano prekinutog razvoja u maternici, ove bebe suočavaju se s ozbiljnim poteškoćama i zahtijevaju posebnu medicinsku njegu. Nedonoščad također predstavlja rizičnu skupinu za sindrom iznenadne dojenačke smrti (SIDS).

Pročelnica Odjela neonatologije Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prof. dr. sc. Marjana Jerković Raguž kazala je u razgovoru za Fenu da je u protekloj godini u mostarskoj bolnici obavljeno 1.970 poroda, od kojih je 160 bilo prijevremeno.

- Najveći udio čine kasni prijevremeni porodi – oko 100 novorođenčadi rođeno je između 34. i 36. tjedna gestacije, dok se preostali dio odnosi na raniju gestacijsku dob, od 26. do 34. sedmice. Najranije rođene bebe, koje zahtijevaju respiratornu podršku, liječe se na Odjelu za intenzivno liječenje pod stalnom brigom predstojnice Pedijatrije SKB Mostar prim. Marija Novaković Bošnjak, dr. med. - istaknula je Jerković Raguž.

Prema njezinim riječima, zdravstveni djelatnici koji skrbe o prijevremeno rođenoj djeci kontinuirano se educiraju i osposobljavaju, što im omogućuje pružanje vrhunske, sigurnosno pouzdane i stručne njege, istovremeno pružajući roditeljima podršku i pažljivo prateći sve specifične potrebe ove osjetljive i najranjivije populacije.

Podrška roditeljima i porodicama

Potpredsjednica Udruge za nedonoščad Mostar Mirela Sušac naglasila je kako ovaj dan podcrtava važnost sistemske podrške roditeljima, razumijevanja zajednice i zahvalnosti zdravstvenim djelatnicima, posebno neonatolozima i medicinskim sestrama.

- Međunarodni simbol dana je ljubičasta boja, koja predstavlja osjetljivost, nadu i snagu, često praćena motivom malih stopala (‘tiny footprints’) koji simbolizira krhkost, ali i borbenost nedonoščadi - kazala je Sušac.

Roditelji nedonoščadi suočavaju se s brojnim izazovima – emocionalnim, medicinskim i organizacijskim.

Sušac ističe kako problemi ne prestaju po otpustu iz bolnice: strah od infekcija, strogi higijenski režimi, česte kontrole i potreba za potporom u hranjenju, razvojno praćenje te psihološka i socijalna podrška.

Udruga za nedonoščad Mostar neizostavan je partner i pruža sveobuhvatnu podršku roditeljima i porodicama prijevremeno rođene djece.

- Udruga pruža sveobuhvatnu podršku – emocionalnu, edukativnu i praktičnu – te povezuje obitelji sa zdravstvenim stručnjacima. U protekloj godini, u suradnji s Muzejom moderne umjetnosti Sveučilišta u Mostaru, uz podršku voditelja Marina Ivanovića i inicijativu Herzegovina Wine Route, Udruga je organizirala radionicu 'Art and Vine', čiji je prihod iskorišten za kupnju inkubatora za uzorke koji se koriste na neonatologiji SKB Mostar. Uz to, organizirane su logopedske radionice namijenjene djeci, kao podrška ranom razvoju i poticanju komunikacijskih vještina – kazala je Sušac.

Istaknula je kako Udruga poziva roditelje da se informiraju o važnosti redovnih prenatalnih pregleda, zdravih životnih navika i rane komunikacije sa zdravstvenim timom, dok zajednicu potiče da prepozna i podrži porodice nedonoščadi kroz razumijevanje, empatiju i edukaciju.

Naglasila je da svaka gesta podrške, edukativni program ili inicijativa doprinosi stvaranju okruženja u kojem nedonoščad i njihovi roditelji mogu rasti i napredovati s povjerenjem i nadom.

Aktivnosti Udruge za nedonoščad Mostar

U povodu Međunarodnog dana svjesnosti o prijevremenom rođenju, Udruga za nedonoščad Mostar organizira niz aktivnosti usmjerenih na podizanje svijesti i pružanje podrške obiteljima prijevremeno rođene djece.

U sklopu obilježavanja, u suradnji s Rehabilitacijskim centrom ‘Sv. Josip Radnik’ izrađeni su unikatni magneti od gline, koji će biti izloženi na platou Mepas Malla. Posjetitelje će animirati studenti Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, a bit će predstavljena i edukativna slikovnica „Zagrljaj pletene hobotnice“.

Tradicionalna svjetlosna projekcija u ponedjeljak osvijetlit će fasadu Hrvatskoga doma hercega Stjepana Kosače, a programu obilježavanja pridružit će se i The Hub of Fine Arts (HB Galerija) te Grad Čitluk.

Uz to, bit će predstavljena slikovnica „Širokobriješka slikovna slovarica“ autorice Tine Zovko, uz stručnu suradnju edukacijske rehabilitatorice Irene Vukoje i ilustracije učenika Prve osnovne škole Široki Brijeg.

Promocija će se održati u četvrtak, 10. studenoga, s početkom u 18 sati, u Narodnoj knjižnici HNŽ Mostar, a program će dodatno obogatiti nastup klape Lakrima pod vodstvom don Dragana Filipovića.

- Ove aktivnosti simboliziraju zajedništvo, podršku i brigu za nedonoščad te doprinose podizanju svijesti o izazovima s kojima se suočavaju roditelji i obitelji prijevremeno rođene djece. Udruga kontinuirano radi na tome da svako dijete dobije najbolju moguću skrb, a roditelji osjećaju sigurnost, razumijevanje i podršku - zaključila je Sušac.