Donesena presuda: Konaković oklevetao inspektora Šehovića govoreći da mu je "pakovao" u predmetu "Black tie 2"

Jasmina Saltaga, advokatica Nermina Šehovića, potvrdila je za portal "Avaza" da je dobila presudu Općinskog suda u Sarajevu prema kojoj je utvrđeno da je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković oklevetao ovog inspektora.

On je dužan da plati odštetu, a u ovom trenutku nije poznato o kojem iznosu je riječ.

Naime, ministar Konaković je na konferenciji za medije posvećenoj akciji "Black tie 2" u aprilu prošle godine optužio Šehovića da je autor anonimnog pisma, a kako se moglo čuti od Šehovića tokom ročišta nakon toga je postao meta linča.

Izbušene su mu gume na automobilu, a majka mu je doživjela moždani udar nakon te konferencije.

Ministar Konaković je nekoliko puta izbjegavao dolazak na ročište.

- Isto tuženi u svom svjedočenju navodi da je su prilikom ispitivanja istražitelji i tužitelj vršili pritiske na osumnjičene koji su lišeni slobode da u svojim iskazima u kontekstu nezakonitosti i veza sa kartelom istragu usmjere ka Konakoviću i Aljoši Čampari pri čemu uopće ne nudi bilo kakav dokaz, ime oštećenih is l ili da je bilo tko prijavio takav događaj iz čega u odnosu na konkretan iskaz cijeni da isti sadrži očite laži i insinuacije - rekla je tokom završnih riječi Jasmina Saltaga.