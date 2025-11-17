Hurtić: Nasilje nad ženama nije privatna stvar, moramo se boriti odlučno

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sevlid Hurtić, najoštrije osuđuje brutalno ubistvo Aldine Jahić u Mostaru, još jedan tragičan slučaj femicida koji je potresao Bosnu i Hercegovinu.

- Duboko sam potresen i ogorčen zbog monstruoznog čina koji je ugasio život Aldine Jahić. Svaki izgubljeni život u ovakvim okolnostima predstavlja poraz cijelog društva. Nasilje nad ženama nije privatna stvar, to je ozbiljno kršenje ljudskih prava i sigurnosni problem protiv kojeg se moramo boriti sistemski, odlučno i bez kompromisa - poručio je ministar Hurtić.

Ministar je istakao da počinioci ovakvih zločina moraju biti kažnjeni najstrožijom kaznom zatvora koju zakon predviđa, te da se država mora jasno i nedvosmisleno odrediti prema femicidu kao posebnom i najtežem obliku nasilja nad ženama.

- Vrijeme je da vlasti na svim nivoima stave fokus na izmjene i unapređenje zakonodavstva. Potrebne su hitne zakonske reforme koje će omogućiti bržu reakciju institucija, jaču zaštitu žrtava i oštrije sankcije za počinioce. Samo tako možemo spriječiti ponavljanje ovakvih tragedija - naglasio je ministar.

- Pozivam sve nadležne organe da djeluju brzo, efikasno i u punom kapacitetu. Niko nema pravo da oduzme život, dostojanstvo ili slobodu drugoj osobi. Femicid se mora nazvati pravim imenom i mora postati prioritet u našem zajedničkom djelovanju.“

Ministar Hurtić uputio je iskreno saučešće porodici ubijene Aldine Jahić i naglasio da će Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH nastaviti insistirati na jačanju politika zaštite žena i borbi protiv svih oblika nasilja.

- Nijedna žena ne smije biti prepuštena sama sebi. Država mora biti štit, a ne nijemi posmatrač - zaključio je ministar.