MIZ Mostar: Glavni imam Dino-ef. Maksumić osudio zločin ubistva počinjenog sinoć u Mostaru

Glavni imam Medžlisa Islamske zajednice (MIZ) Mostar mr. Dino-ef. Maksumić najoštrije je osudio zločin ubistva počinjenog sinoć u Mostaru.

– Nepojmljiv i nedokučiv je takav zločinački čin koji je potresao naš grad i ostavio dubok osjećaj šoka i tuge među svima nama. Upućujemo najiskrenije riječi tazije (saučešća) porodici stradale djevojke, moleći Allaha, dž.š., da njenoj porodici olakša ovo teško i bolno iskušenje te podari sabur i snagu u ovim izuzetno teškim trenucima – izjavio je Maksumić.

Ovim povodom, Medžlis Islamske zajednice Mostar još jednom naglašava važnost očuvanja sigurnosti svakog čovjeka i apeluje na nadležne institucije da u potpunosti rasvijetle ovaj slučaj.