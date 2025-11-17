Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SOLIDARNOST ZAJEDNICE

Otkazana manifestacija "Zima u Tuzli" i javni doček Nove godine zbog pijeteta prema žrtvama požara

Organizatori navode da je odluka donesena iz moralne obaveze i osjećaja odgovornosti prema porodicama stradalih

Poštovanje prema žrtvama. tuzlanski.ba

FENA

17.11.2025

Turistička zajednica grada Tuzle i Grad Tuzla donijeli su odluku da se ovogodišnja manifestacija "Zima u Tuzli", kao i javni doček Nove godine, otkazuju iz pijeteta prema žrtvama tragičnog požara koji je 4. novembra pogodio JU Dom penzionera Tuzla. U nesreći je život izgubilo 15 osoba, dok je više desetina građana povrijeđeno.

Organizatori navode da je odluka donesena iz moralne obaveze i osjećaja odgovornosti prema porodicama stradalih, kao i prema svim građanima koji dijele njihovu bol. Ističu da bi javna proslava u ovakvim okolnostima bila neprimjerena i u suprotnosti s vrijednostima zajednice koja njeguje solidarnost i empatiju.

Odluka se odnosi isključivo na gradske manifestacije, dok drugi privredni subjekti u Tuzli mogu, u skladu sa vlastitim planovima, organizovati svoje novogodišnje programe.

Iz Grada Tuzle poručuju da u ovim teškim trenucima izražavaju duboko saučešće porodicama stradalih te mole za razumijevanje odluke donesene s ciljem očuvanja dostojanstva i iskazivanja pijeteta.

# MANIFESTACIJA
# DOČEK NOVE GODINE
# TUZLA
# ZIMA U TUZLI
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.