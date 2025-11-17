Uzunović: Za femicid, nesreće, hapšenja niko ne preuzima odgovornost

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Kenan Uzunović (SBB) jutros se oglasio na Facebooku komentirajući novi slučaj femicida koji se sinoć dogodio u Mostaru, a koji je potresao širu javnost u našoj zemlji.

Kako navodi Uzunović, tokom mandata koji traje od 2022. godine na području Federacije dogodili su se brojni slučajevi femicida, od Gradačca, Kalesije, Tuzle, Sarajeva, pa i sinoć Mostara.

- Pored nikad učestalijih femicida, imali smo nesreću u Jablanici gdje je život izgubilo 19 ljudi, a za koju niko nije odgovarao. Imali smo požar u Tuzli u kojem je krajnji ishod bio 15 izgubljenih života, a tek trebamo vidjeti da li će bilo ko odgovarati. Na sve navedeno, imali smo brojna hapšenja policijskih službenika za nebrojena djela, od nasilja u porodici do zloupotreba službenih položaja. U našoj super uređenoj državi, odnosno entitetu Federacije Bosne i Hercegovine djeluje 11 različitih vlada što nas i svrstava u državu koja ima najviše ministara po glavi stanovnika – navodi Uzunović.

Dodao je da za sve navedene femicide, nesreće, hapšenja policijskih službenika nikada nije vidio da se oglasio bilo koji premijer, ministar ili komesar/direktor policije, da je bilo ko preuzeo neku odgovornost i u najmanju ruku bar ponudio ostavku, dok, kako kaže postoji primjer Slovenije gdje ministar sigurnosti i ministar pravde ako se ne varam podnose ostavke zbog ubistva u diskoteci.

- Predaleko smo dogurali kada vidimo da je najveći problem naših vlada koliko će ministara uspjeti nabaviti ulaznicu za utakmicu u Beču – poručio je Uzunović.

Podsjećamo, sinoć je u Mostaru ubijena Aldina Jahić koju je usmrtio Anis Kalajdžić.