Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Enes Zeljković će biti na čelu FUP-a do izbora novog direktora

Munjiću je zabranjeno obavljanje dužnosti direktora FUP-a, kao i ulazak u zgradu FUP-a, Vlade FBiH te sastajanje sa svjedocima, među kojima je i ministar Ramo Isak

Enes Zeljković. Facebook

Piše: Sedin Spahic

17.11.2025

Enes Zeljković pobijedio na konkursu za šefa kriminalističke policije FUP-a, a to ujedno znači da će biti po funkciji obnašati poziciju v.d. direktora FUP-a, potvrđeno je za portal "Avaza".

On na ovu poziciju zasjeda nakon što su dosadašnjem vršiocu dužnosti FUP-a Vahidinu Munjiću izrečene mjere zabrane.

Munjiću je zabranjeno obavljanje dužnosti direktora FUP-a, kao i ulazak u zgradu FUP-a, Vlade FBiH te sastajanje sa svjedocima, među kojima je i ministar Ramo Isak.

Zeljković je bio načelnik terenskog ureda Sarajevo i šef odjela za organizirani kriminal.

Kako je potvrdio u subotu Ramo Isak za portal "Avaza", v.d. direktora se neće imenovati, nego će šef kriminalističke policije obnašati dužnost sve do izbora novog direktora.

# FUP
# ENES ZELJKOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.