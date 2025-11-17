Enes Zeljković će biti na čelu FUP-a do izbora novog direktora

Enes Zeljković pobijedio na konkursu za šefa kriminalističke policije FUP-a, a to ujedno znači da će biti po funkciji obnašati poziciju v.d. direktora FUP-a, potvrđeno je za portal "Avaza".

On na ovu poziciju zasjeda nakon što su dosadašnjem vršiocu dužnosti FUP-a Vahidinu Munjiću izrečene mjere zabrane.

Munjiću je zabranjeno obavljanje dužnosti direktora FUP-a, kao i ulazak u zgradu FUP-a, Vlade FBiH te sastajanje sa svjedocima, među kojima je i ministar Ramo Isak.

Zeljković je bio načelnik terenskog ureda Sarajevo i šef odjela za organizirani kriminal.

Kako je potvrdio u subotu Ramo Isak za portal "Avaza", v.d. direktora se neće imenovati, nego će šef kriminalističke policije obnašati dužnost sve do izbora novog direktora.