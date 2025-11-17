Haris Pašović o novom slučaju femicida u BiH: Religijski lideri treba da beskompromisno reaguju protiv svih "tumačenja" religije koja potiču nasilje nad ženama

Proslavljeni bh. režiser Haris Pašović na svom Facebook profilu komentirao je novi slučaj femicida u BiH. - Užasano ubistvo Aldine Jahić, potreslo je mnoge od nas. Izvanrednu mladu ženu, ubio je iz pištolja Anis Kalajdžić. Prije dvije godine, svi smo bili užasnuti kada je mladu ženu Nizamu Hećimović ubio iz pištolja Nermin Sulejmanović, u živom prenosu na socijalnim mrežama, i u svom krvavom pohodu ubio još dva muškarca, i ranio dvije osobe. Prošle godine, Azru Kahrimanović je ubio Elvis Ćustendil sa 16 metaka. Takođe prošle godine, Mehmed Vukalić je ubio kalašnjikovom, dvije žene i jednog muškarca. Svaki put kad se dese ovakvi zločini, mnogo ljudi protestuje na socijalnim mrežama i duboko potreseni pitaju: kad će država da reaguje. Nakon nekoliko dana, mediji prestanu pisati o uzrocima ovih zločina, a uznemireni ljudi prestanu pisati postove. Do novog ubistva. Tako ovaj iskreni protest i užasnutost postaju dio tog istog modela protiv kojeg s ljudi bune, jer normaliziraju nemoć društva i pojedinaca da ove zločine spriječe.

1. Institucije i udruženja treba da službeno i javno traže od pojedinačnih zastupnika u kantonalnim i entitetskim skupštinama i Parlamentu Bosne i Hercegovine, da zahtjevaju pooštravanje uslova za dobijanje dozvole za oružje i intenzivne akcije protiv ilegalnog naoružanja. Većina zločina femicida i masovnih ubistava su izvršeni vatrenim oružjem.

2. Udruženja treba da traže od zastupnika u skupštinama i ministarstvima obrazovanja da se u školske programe uvede višegodišnji nastavni predmet "Ravnopravnost spolova", koji treba da podučava učenice i učenike o pravima žena, feminizmu, borbi protiv nasilja u porodici, i drugim elementima zdravog odnosa u porodici.

3. Religijski lideri treba da beskompromisno reaguju protiv svih "tumačenja" religije koja potiču nasilje nad ženama.

To je kako Država reaguje protiv nasilja: širokom društvenom i političkom akcijom koja stvara sigurno društvo ravnopravnih ljudi.