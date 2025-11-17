Potpisani Sporazumi o finansiranju nabavke opreme za JU Dom zdravlja i KCUS

Ministar zdravstva Kantona Sarajevo Enis Hasanović potpisao je Sporazume o finansiranju projekata nabavke nove medicinske i nemedicinske opreme s direktorom KCUS-a Alenom Pilavom i direktorom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo Elvedinom Tatarevićem.

Sporazum s JU Dom zdravlja KS, u vrijednosti od 500.000 KM, omogućit će nabavku savremene opreme koja će unaprijediti efikasnost, brzinu i kvalitet pružanja zdravstvenih usluga građanima Kantona Sarajevo.

Sporazum s KCUS-om, vrijedan 5.450.000 KM, odnosi se na finansiranje nabavke prioritetne medicinske opreme, čime se dodatno jačaju dijagnostički i terapijski kapaciteti najveće zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini.

Ovim ulaganjima Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo potvrđuje svoju kontinuiranu opredijeljenost jačanju zdravstvenog sistema i unapređenju uslova liječenja za sve građane Kantona Sarajevo.