Zašto je Avdiću zabranjen ulazak u Hrvatskoj: Povod predavanje u džamiji?

"Avaz" donosi integrali sadržaj teksta zagrebačkog "Nacionala" u kojem se tvrdi da je predavanje u zagrebačkoj džamiji koje je Avdić nedavno održao "poslužilo kao neposredni povod, ali ne i jedini razlog da postane nepoželjan u Hrvatskoj".
Prije pet dana, 12. novembra, poznatom bh. istraživačkom novinaru Avdi Avdiću je spriječen ulazak u Hrvatsku uz obrazloženje da se njegovo ime nalazi u nacionalnoj evidenciji osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlju.
Hrvatske vlasti se od tada nisu uopće oglasile o ovom događaju, a njihova skandalozna odluka je naišla na brojne osude domaćih, regioonalnih i evropskih novinarskih udruženja. Ovaj potez hrvatskih vlasti osudili su i bh. zvačnici, prije svih članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Denis Bećirović te ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
No, ono što nisu uradile hrvatske vlasti, uradila je njihova obavještajna služba SOA preko medija. Jučer je zagrebački "Nacional" objavio iscrpan tekst svih "grijeha" koje SOA stavlja na teret novinaru Avdi Avdiću.
Predavanje u zagrebačkoj džamiji - neposredni povod
Visoki izvor blizak Vladi otkrio je koncem proteklog tjedna Nacionalu ključne razloge zbog kojih je Hrvatska zabranila ulazak u zemlju Avdi Avdiću, uredniku portala Istraga iz BiH. Vijest o tomu objavljena je sredinom proteklog tjedna, kada se Avdić zaputio u Hrvatsku, ali mu je prilikom pokušaja prelaska graničnog prijelaza Gradiška rečeno da je u Hrvatskoj nepoželjan te da u zemlju ne može ući. Avdić se nakon toga vratio s graničnog prijelaza te javno izjavio da će, bez obzira na zabranu "nastaviti raditi svoj posao i neće prestati pisati o malignom utjecaju Hrvatske na području BiH".
Portal Istraga.ba, koji je Avdić osnovao, objavio je i presliku rješenja koje mu je uručeno te ustvrdio da su u pozadini zabrane ulaska politički razlozi. Avdićev portal slovi kao blizak oporbenoj Stranci demokratske akcije (SDA), ali i policijskim i obavještajnim strukturama od kojih često pribavlja povjerljive podatke o istragama koje su u tijeku.
"Ovim potezom vlasti Hrvatske su poslale jasnu poruku da nisu u stanju podnijeti bilo kakvu kritiku svoje destruktivne politike prema Bosni i Hercegovini. Ovo je nova faza u odnosima Zagreba i Sarajeva i kao takvu je treba jasno prepoznati", objavili su na tom portalu, navodeći da je Avdić nedavno održao predavanje u Zagrebu gdje je govorio o Izbornom zakonu BiH i odlukama visokog predstavnika Christiana Schmidta te da je ranije pisao o aktivnostima hrvatske SOA-e u Bosni i Hercegovini.
Izvor blizak Vladi otkrio je Nacionalu da je upravo spomenuto predavanje koje je Avdić održao u organizaciji Medžlisa islamske zajednice Zagreba, poslužilo kao neposredni povod, ali ne i jedini razlog da postane nepoželjan u Hrvatskoj.
SOA smatra da bi to Avdićevo predavanje moglo imati i sigurnosne posljedice, posebice jer je usred hrvatskog glavnog grada pokušavao moguće osobne frustracije okupljenih pojedinaca projicirati prema Hrvatskoj kao uzroku njihova nezadovoljstva. Što prema njihovu viđenju može potaknuti radikalizaciju pojedinaca koji su spremni na nasilje. Sličnim narativom o ugroženosti i diskriminaciji islamistički propovjednici u zapadnim državama uspješno radikaliziraju dio svoje publike, među kojom se može naći i pojedinaca spremnih na nasilje.
Prema navodima spomenutog izvora, sporni događaj zbio se 9. listopada 2025. u zagrebačkoj džamiji, gdje je Avdić održao predavanje pod nazivom "Diskriminacija Bošnjaka u Ustavu BiH". Taj izvor navodi da je ključni sporni dio njegova predavanja bio poziv Bošnjacima na, kako je sam naveo "manipulacije i izborni inženjering" na općim izborima u BiH 2026. Kao moguće rješenje bošnjačkih problema Avdić je otvoreno predložio da se Bošnjaci u srednjoj Bosni, gdje imaju izrazitu većinu, na izbornim listama izjašnjavaju kao Hrvati te da tako popunjavaju pozicije Hrvata u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.
Spomenuti izvor izjavio je da je Avdić na tom predavanju promovirao tezu po kojoj su Bošnjaci u BiH ustavno diskriminirani, odnosno da se izborna pravila "namještaju" na njihovu štetu te da Avdiću ulazak u Hrvatsku nije zabranjen zbog njegovih tekstova i novinarskog rada, već zbog nedavnog otvorenog poziva na protuzakonite izborne manipulacije na štetu Hrvata u BiH u idućoj godini. Taj izvor za Nacional je o tomu izjavio:
"Radilo se o 'kapi koja je prelila čašu❜ jer je Avdić osoba koja je svojim djelovanjem i vezama s SDA i njegovim paraobavještajnim ograncima već godinama u funkciji radikalizacije i destabilizacije prilika u BiH, kao i difamacijskih kampanja protiv Hrvatske i njezine politike."
"Manipulacije protiv hrvatskih interesa"
Izvor blizak Vladi za Nacional je o tomu izjavio: "Hrvatske vlasti smatraju da se radi o prijedlogu koji najgrublje potkopava ustavna prava Hrvata u BiH, kao i demokratske izborne procese u BiH, čime se izravno destabilizira BiH, a time ugrožava i nacionalna sigurnost RH. Poseban problem je što je javni poziv na izborni inženjering i manipulacije protiv hrvatskih interesa, Avdić iznio pred okupljenim Bošnjacima koji žive i rade u Hrvatskoj. Avdić svojim tezama pokušava radikalizirati hrvatske Bošnjake i kod njih izazvati osjećaj frustracije i ogorčenosti zbog navodne diskriminacije Bošnjaka u BiH, pri čemu su, po Avdiću, glavni krivci za tu diskriminaciju upravo Hrvati u BiH i Republika Hrvatska."
Izvor blizak Vladi navodi da je na primjedbu iz publike kako je Bošnjacima bolje u Hrvatskoj nego u BiH, Avdić odgovorio da je to prividno. U tom odgovoru SOA vidi dodatnu potvrdu njegovih namjera radikalizacije hrvatskih Bošnjaka. U spornom predavanju Avdić je prilikom kritike međunarodnog visokog predstavnika u BiH (OHR) rekao da visoki predstavnik ne bi donio odredbe koje smatra štetnima za Bošnjake "da je bilo razbijenih prozora na zgradi OHR-a u Sarajevu".
Isti izvor navodi da Avdić u svom narativu dijeli Hrvate u BiH na pozitivne "probosanske Hrvate" i negativne "hercegovačke Hrvate". Pritom su ti, kako ih Avdić naziva, "probosanski" Hrvati članovi zakonodavne i izvršne vlasti koji su vrlo često izabirani tako što bi se na izbornim listama izjasnili kao Hrvati iako s hrvatskim narodom nemaju veze te popunjavaju hrvatske kvote u institucijama BiH - upravo na način koji Avdić predlaže da se masovno koristi u BiH na štetu Hrvata.
SOA: Avdić je izraziti bošnjački nacionalistički aktivista
Izvor blizak Vladi smatra da je cijelo sporno predavanje Avde Avdića potpuno sukladno političkim tezama SDA prema kojima su Bošnjaci u BiH diskriminirani jer čine 50 posto stanovništva te zemlje, a vlast moraju dijeliti jednako sa Srbima i Hrvatima. Kad je shvatio da okupljeni teško prate njegovo komplicirano izlaganje o izbornom sustavu BiH, Avdić ga je prekinuo uz konstataciju da su Bošnjaci diskriminirani u BiH i da je Alija Izetbegović izvukao maksimum od BiH.
Zbog toga ga SOA percipira kao izrazitog bošnjačkog nacionalističkog aktivistu koji se zalaže za izigravanje daytonskog ustavnog poretka BiH, i to na štetu Hrvata u BiH.
Izvor blizak Vladi izjavio je za Nacional kako hrvatske službe raspolažu dokazima da Avdić već dugi niz godina zlorabi svoju novinarsku poziciju tako što svjesno i aktivno sudjeluje u paraobavještajnim i dezinformacijskim aktivnostima protiv Hrvatske. Spomenuti izvor navodi da je tijekom vladavine SDA i Bakira Izetbegovića, Avdić često pisao tekstove na temelju informacija koje je dobivao od Mehmeda Osmanagića, tadašnjeg direktora OSA-e, tajne službe BiH. S istim su podacima raspolagale i hrvatske službe pa se Avdu Avdića redovito spominje u izvješćima SOA-e državnom vrhu i saborskom Odboru za nacionalnu sigurnost, kao važnog suradnika Mehmedagićeva nezakonitog djelovanja unutar BiH i prema Hrvatskoj.
Isti izvor napominje i da hrvatske službe raspolažu dokazima da je Avdić tijekom Mehmedagićeva mandata bio nositelj više dezinformacijskih kampanja protiv interesa Hrvatske, plasiranjem lažnih i paraobavještajnih vijesti koje bi dobio od Mehmedagića u medijski prostor. U pravilu se radilo o širenju lažnih narativa da je Hrvatska ruski igrač na jugoistoku Europe i da vlada premijera Plenkovića nastavlja "agresiju" i "udruženi zločinački pothvat" protiv BiH.
"Avdić tvrdio da Zoran Milanović radi po ruskim uputama"
Avdić je tako 2022. Plenkovića nazvao "kosponzorom agresije na BiH", a u drugom tekstu na istu temu je tvrdio da je Plenković "ogolio politiku Hrvatske i na Balkanu i u Europi, politiku koja je kao i Vučićeva, samo malo više sakrivena, politika sjedenja na dvije stolice: briselskoj i ruskoj".
Isti izvor tvrdi da je meta Avdićeva paraobavještajnog rada bio i predsjednik Zoran Milanović. Tako je u travnju 2022. godine Avdić na svom portalu Istraga.ba objavio članak u kojem je ustvrdio da je predstojnik Ureda Predsjednika RH Orsat Miljenić u kontaktu s izvjesnim Dmitrijem Mokrovom, potpukovnikom ruske vojne obavještajne službe GRU koji je proteklih godina službovao u Ambasadi Ruske Federacije u Beogradu. Avdić je tada tvrdio da je Milanović osoba koja radi po ruskim uputama. Vijest o kontaktima Orsata Miljenića i ruskog špijuna pokazala se netočnom, a optužbe u članku bile su toliko nestvarne da na njih tada nisu reagirali ni najveći kritičari Zorana Milanovića.
Hrvatske službe su posebno upozoravale da Avdićeve agresivne objave protiv hrvatske vlade povećavaju rizik i od mogućih planova islamističkih terorista protiv Hrvatske - naročito 2019. godine, nakon serije lažnih objava u "aferi selefije", kada je tvrdio da Hrvatska potiče terorizam u BiH, prisiljava islamiste u BiH na podmetanje oružja u džamijama, kao i da se Bošnjake maltretira na ulasku i tijekom boravka u Hrvatskoj. Iako nisu bili točni pa ih je čak i Tužiteljstvo BiH odbacilo, tekstovi o navodnom hrvatskom poticanju terorizma u BiH preneseni su čak i u medijima poput BBC-ja i New York Timesa.
Plasiranje te fabricirane afere imalo je veliki odjek u regiji, a cilj joj je bio difamirati Hrvatsku u međunarodnim krugovima. Avdić je neposredno prije objave tih tekstova snimljen u društvu s direktorom OSA-e Mehmedagićem i tadašnjim ministrom sigurnosti BiH Draganom Mektićem, još jednim Mehmedagićevim pouzdanikom.
Mehmedagić je bio direktor OSA-e od 2015. do 2023. godine, a obiteljski je prijatelj obitelji Izetbegović. Protiv njega se u BiH trenutačno vode kazneni postupci zbog nezakonitog prisluškivanja, zloporabe položaja, falsificiranja diplome, korupcije, mita, nezakonitog utjecaja na kaznene postupke i sličnih teških kaznenih djela. Osim toga, Mehmedagić je pod sankcijama SAD-a, a zabranjen mu je i ulazak u Hrvatsku.
Avdić je Hrvatsku optuživao i za uvoz terorizma u BiH tijekom 90-ih godina, pri čemu je za isto optuživao čak i francuske obavještajne službe. U Mehmedagićevo vrijeme Avdić je često od njega osobno dobivao dokumente OSA-e te ih objavljivao na svojim platformama kao vlastiti istraživački novinarski rad.
"OSA pod Mehmedovićem vodila specijalni rat protiv Hrvatske"
Nacional je još 2017. objavio da je Avdić služio kao glasnogovornik lažnih teza iz fabriciranih izvješća OSA-e koja bi mu dostavio Mehmedagić. Nacional je u rujnu 2017. dobio na uvid i objavio više tajnih izvještaja OSA-e, koji su otkrili da ta služba vodi specijalni rat protiv Hrvatske, hrvatskog premijera Andreja Plenkovića i vanjske politike hrvatske vlade, ali i hrvatskog naroda u BiH. Izvješća u koja je Nacional dobio uvid pokazivala su da OSA špijunira hrvatske tvrtke, prisluškuje telefonske razgovore nekih hrvatskih poslovnih ljudi, a čini se i tajno nadzire pojedine sastanke koji se održavaju na teritoriju Hrvatske. To otkriće izazvalo je burne reakcije, naročito u BiH gdje su neki visoki dužnosnici nakon objave tog teksta, i sami to javno priznali. Samo dan nakon objave tog otkrića, sve je potvrdio ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, koji je tada izjavio:
"Sve je učinjeno sasvim legalno, legitimno i ništa u tome nema novo. To radi svaka država, ne samo u Europi, nego i u svijetu i to rade sigurnosne institucije Bosne i Hercegovine, to radi i Obavještajna agencija Bosne i Hercegovine. Ali sve te interese BiH, koje i nastojimo zaštititi od nelojalnih i, rekao bih, profiterskih udara, dužni smo štititi u skladu s Ustavom i zakonima BiH."
Nekoliko mjeseci prije općih izbora u BiH 2018. Avdić je svjesno objavio lažnu vijest koju je dobio od Mehmedagića, da se glavni Putinov obavještajac Nikolaj Patrušev u Trogiru sastao s Draganom Čovićem i Milijanom Brkićem, tadašnjim zamjenikom predsjednika HDZ-a, gdje su dogovarali rusko miješanje u izbore u BiH. Avdić je dodao da je među ciljevima te grupe i rušenje hrvatskog premijera Andreja Plenkovića. Cilj ove objave, koju su objavili i neki mediji izvan granica BiH, bio je pred opće izbore u BiH pobuditi sumnju kod Amerikanaca i drugih europskih saveznika da Hrvati s Rusima rade na uništavanju BiH, a paralelni cilj bio je izazvati razdor unutar i između dvaju HDZ-a navodima da Dragan Čović s Brkićem ruši hrvatskog premijera.
Malo poslije toga Nacional se našao na meti OSA-e. To se doznalo kada je Milorad Dodik 26. lipnja 2019. izjavio da su novinari i deset medijskih kuća iz Hrvatske, BiH i Srbije pod obradom OSA-e u BiH, koju nadzire SDA. Dodik je na konferenciji za novinare rekao da je OSA pod vodstvom Mehmedagića 10. travnja donijela odluku o "obradi" pod djelovodnim brojem protokola 05/1-4-1547/19. Pod nadzorom je deset medija, rekao je te ih naveo: Dnevni avaz, Radio televizija Republike Srpske, Večernji list, Nacional, Dnevni list, Poskok.info, Dnevno.ba, Večernje novosti, Kurir i Informer. Ustvrdio je da je naređeno praćenje medija i novinara.
"Avdić ometao pregovore o Izbornom zakonu BiH"
Nacional se u krugu onih za koje se OSA interesira vjerojatno našao stoga što je u to vrijeme objavljivao i neke zanimljive činjenice koje se tiču političkih prilika u BiH, a posebno kada je riječ o samoj aktivnosti OSA-e.
Proglašavanje hrvatske politike proruskom u medijima bliskim Bakiru Izetbegoviću i vrhu SDA, bilo je posebno intenzivno u vrijeme pred opće izbore u BiH u listopadu 2022. Tada je značajna politička tema za Hrvate u BiH bio Izborni zakon, odnosno, njegove izmjene kako bi se izbjeglo preglasavanje Hrvata u BiH na tim izborima. Bakir Izetbegović, SDA i ostale unitarističke snage u BiH, poput Željka Komšića, bili su tada izrazito protiv tih izmjena pa su započeli kampanju diskreditacije hrvatske politike proglašavajući je proruskom. Tako su gotovo svaki zahtjev Hrvata u BiH koji je imao potporu hrvatskih vlasti, proglašavali "ruskom igrom" kako bi se srušila BiH. To su radili zato što su bili svjesni da je ta teza, posebice 2022., naročito iritirala predstavnike američkih vlasti u BiH, a bez njih tamo nisu mogući nikakvi pomaci, pa ni oni oko Izbornog zakona. Koliko je važna ta tema bila za Izetbegovića, Mehmedagića i vrh SDA, pokazuje i detalj da je Avdo Avdić čak i Visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta, nakon što je usvojio dio izmjena Izbornog zakona u BiH, proglasio islamofobom i ruskim i HDZ-ovim igračem.
Avdić je u to vrijeme izjavio da je Schmidt "došao provesti ono što su od njega tražili dužnosnici Vlade Hrvatske" te da je „došao po nalogu Angele Merkel koja je u tom trenutku bila povezana s Ruskom Federacijom".
Nakon što je SDA izgubio državnu vlast na izborima u BiH krajem 2022. godine, a osobito nakon što je u veljači 2023. Osman Mehmedagić smijenjen, a kasnije i uhićen, Avdo Avdić značajno je reducirao svoje tekstove o ruskim igračima u hrvatskoj politici. Ali posljednja zbivanja koncem listopada u Zagrebu i sporno predavanje poslužili su kao povod hrvatskim vlastima da zaključe kako je on nastavio svoje političko i paraobavještajno djelovanje izvan medijskih krugova te mu je stoga zabranjen ulazak u Hrvatsku.