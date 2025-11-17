Zašto je Avdiću zabranjen ulazak u Hrvatskoj: Povod predavanje u džamiji?

"Avaz" donosi integrali sadržaj teksta zagrebačkog "Nacionala" u kojem se tvrdi da je predavanje u zagrebačkoj džamiji koje je Avdić nedavno održao "poslužilo kao neposredni povod, ali ne i jedini razlog da postane nepoželjan u Hrvatskoj".



Prije pet dana, 12. novembra, poznatom bh. istraživačkom novinaru Avdi Avdiću je spriječen ulazak u Hrvatsku uz obrazloženje da se njegovo ime nalazi u nacionalnoj evidenciji osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlju.

Hrvatske vlasti se od tada nisu uopće oglasile o ovom događaju, a njihova skandalozna odluka je naišla na brojne osude domaćih, regioonalnih i evropskih novinarskih udruženja. Ovaj potez hrvatskih vlasti osudili su i bh. zvačnici, prije svih članovi Predsjedništva BiH Željko Komšić i Denis Bećirović te ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. No, ono što nisu uradile hrvatske vlasti, uradila je njihova obavještajna služba SOA preko medija. Jučer je zagrebački "Nacional" objavio iscrpan tekst svih "grijeha" koje SOA stavlja na teret novinaru Avdi Avdiću. Predavanje u zagrebačkoj džamiji - neposredni povod Visoki izvor blizak Vladi otkrio je koncem proteklog tjedna Nacionalu ključne razloge zbog kojih je Hrvatska zabranila ulazak u zemlju Avdi Avdiću, uredniku portala Istraga iz BiH. Vijest o tomu objavljena je sredinom proteklog tjedna, kada se Avdić zaputio u Hrvatsku, ali mu je prilikom pokušaja prelaska graničnog prijelaza Gradiška rečeno da je u Hrvatskoj nepoželjan te da u zemlju ne može ući. Avdić se nakon toga vratio s graničnog prijelaza te javno izjavio da će, bez obzira na zabranu "nastaviti raditi svoj posao i neće prestati pisati o malignom utjecaju Hrvatske na području BiH". Portal Istraga.ba, koji je Avdić osnovao, objavio je i presliku rješenja koje mu je uručeno te ustvrdio da su u pozadini zabrane ulaska politički razlozi. Avdićev portal slovi kao blizak oporbenoj Stranci demokratske akcije (SDA), ali i policijskim i obavještajnim strukturama od kojih često pribavlja povjerljive podatke o istragama koje su u tijeku. "Ovim potezom vlasti Hrvatske su poslale jasnu poruku da nisu u stanju podnijeti bilo kakvu kritiku svoje destruktivne politike prema Bosni i Hercegovini. Ovo je nova faza u odnosima Zagreba i Sarajeva i kao takvu je treba jasno prepoznati", objavili su na tom portalu, navodeći da je Avdić nedavno održao predavanje u Zagrebu gdje je govorio o Izbornom zakonu BiH i odlukama visokog predstavnika Christiana Schmidta te da je ranije pisao o aktivnostima hrvatske SOA-e u Bosni i Hercegovini.

Izvor blizak Vladi otkrio je Nacionalu da je upravo spomenuto predavanje koje je Avdić održao u organizaciji Medžlisa islamske zajednice Zagreba, poslužilo kao neposredni povod, ali ne i jedini razlog da postane nepoželjan u Hrvatskoj. SOA smatra da bi to Avdićevo predavanje moglo imati i sigurnosne posljedice, posebice jer je usred hrvatskog glavnog grada pokušavao moguće osobne frustracije okupljenih pojedinaca projicirati prema Hrvatskoj kao uzroku njihova nezadovoljstva. Što prema njihovu viđenju može potaknuti radikalizaciju pojedinaca koji su spremni na nasilje. Sličnim narativom o ugroženosti i diskriminaciji islamistički propovjednici u zapadnim državama uspješno radikaliziraju dio svoje publike, među kojom se može naći i pojedinaca spremnih na nasilje. Prema navodima spomenutog izvora, sporni događaj zbio se 9. listopada 2025. u zagrebačkoj džamiji, gdje je Avdić održao predavanje pod nazivom "Diskriminacija Bošnjaka u Ustavu BiH". Taj izvor navodi da je ključni sporni dio njegova predavanja bio poziv Bošnjacima na, kako je sam naveo "manipulacije i izborni inženjering" na općim izborima u BiH 2026. Kao moguće rješenje bošnjačkih problema Avdić je otvoreno predložio da se Bošnjaci u srednjoj Bosni, gdje imaju izrazitu većinu, na izbornim listama izjašnjavaju kao Hrvati te da tako popunjavaju pozicije Hrvata u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti. Spomenuti izvor izjavio je da je Avdić na tom predavanju promovirao tezu po kojoj su Bošnjaci u BiH ustavno diskriminirani, odnosno da se izborna pravila "namještaju" na njihovu štetu te da Avdiću ulazak u Hrvatsku nije zabranjen zbog njegovih tekstova i novinarskog rada, već zbog nedavnog otvorenog poziva na protuzakonite izborne manipulacije na štetu Hrvata u BiH u idućoj godini. Taj izvor za Nacional je o tomu izjavio: "Radilo se o 'kapi koja je prelila čašu❜ jer je Avdić osoba koja je svojim djelovanjem i vezama s SDA i njegovim paraobavještajnim ograncima već godinama u funkciji radikalizacije i destabilizacije prilika u BiH, kao i difamacijskih kampanja protiv Hrvatske i njezine politike." "Manipulacije protiv hrvatskih interesa" Izvor blizak Vladi za Nacional je o tomu izjavio: "Hrvatske vlasti smatraju da se radi o prijedlogu koji najgrublje potkopava ustavna prava Hrvata u BiH, kao i demokratske izborne procese u BiH, čime se izravno destabilizira BiH, a time ugrožava i nacionalna sigurnost RH. Poseban problem je što je javni poziv na izborni inženjering i manipulacije protiv hrvatskih interesa, Avdić iznio pred okupljenim Bošnjacima koji žive i rade u Hrvatskoj. Avdić svojim tezama pokušava radikalizirati hrvatske Bošnjake i kod njih izazvati osjećaj frustracije i ogorčenosti zbog navodne diskriminacije Bošnjaka u BiH, pri čemu su, po Avdiću, glavni krivci za tu diskriminaciju upravo Hrvati u BiH i Republika Hrvatska." Izvor blizak Vladi navodi da je na primjedbu iz publike kako je Bošnjacima bolje u Hrvatskoj nego u BiH, Avdić odgovorio da je to prividno. U tom odgovoru SOA vidi dodatnu potvrdu njegovih namjera radikalizacije hrvatskih Bošnjaka. U spornom predavanju Avdić je prilikom kritike međunarodnog visokog predstavnika u BiH (OHR) rekao da visoki predstavnik ne bi donio odredbe koje smatra štetnima za Bošnjake "da je bilo razbijenih prozora na zgradi OHR-a u Sarajevu". Isti izvor navodi da Avdić u svom narativu dijeli Hrvate u BiH na pozitivne "probosanske Hrvate" i negativne "hercegovačke Hrvate". Pritom su ti, kako ih Avdić naziva, "probosanski" Hrvati članovi zakonodavne i izvršne vlasti koji su vrlo često izabirani tako što bi se na izbornim listama izjasnili kao Hrvati iako s hrvatskim narodom nemaju veze te popunjavaju hrvatske kvote u institucijama BiH - upravo na način koji Avdić predlaže da se masovno koristi u BiH na štetu Hrvata. SOA: Avdić je izraziti bošnjački nacionalistički aktivista Izvor blizak Vladi smatra da je cijelo sporno predavanje Avde Avdića potpuno sukladno političkim tezama SDA prema kojima su Bošnjaci u BiH diskriminirani jer čine 50 posto stanovništva te zemlje, a vlast moraju dijeliti jednako sa Srbima i Hrvatima. Kad je shvatio da okupljeni teško prate njegovo komplicirano izlaganje o izbornom sustavu BiH, Avdić ga je prekinuo uz konstataciju da su Bošnjaci diskriminirani u BiH i da je Alija Izetbegović izvukao maksimum od BiH. Zbog toga ga SOA percipira kao izrazitog bošnjačkog nacionalističkog aktivistu koji se zalaže za izigravanje daytonskog ustavnog poretka BiH, i to na štetu Hrvata u BiH. Izvor blizak Vladi izjavio je za Nacional kako hrvatske službe raspolažu dokazima da Avdić već dugi niz godina zlorabi svoju novinarsku poziciju tako što svjesno i aktivno sudjeluje u paraobavještajnim i dezinformacijskim aktivnostima protiv Hrvatske. Spomenuti izvor navodi da je tijekom vladavine SDA i Bakira Izetbegovića, Avdić često pisao tekstove na temelju informacija koje je dobivao od Mehmeda Osmanagića, tadašnjeg direktora OSA-e, tajne službe BiH. S istim su podacima raspolagale i hrvatske službe pa se Avdu Avdića redovito spominje u izvješćima SOA-e državnom vrhu i saborskom Odboru za nacionalnu sigurnost, kao važnog suradnika Mehmedagićeva nezakonitog djelovanja unutar BiH i prema Hrvatskoj. Isti izvor napominje i da hrvatske službe raspolažu dokazima da je Avdić tijekom Mehmedagićeva mandata bio nositelj više dezinformacijskih kampanja protiv interesa Hrvatske, plasiranjem lažnih i paraobavještajnih vijesti koje bi dobio od Mehmedagića u medijski prostor. U pravilu se radilo o širenju lažnih narativa da je Hrvatska ruski igrač na jugoistoku Europe i da vlada premijera Plenkovića nastavlja "agresiju" i "udruženi zločinački pothvat" protiv BiH. "Avdić tvrdio da Zoran Milanović radi po ruskim uputama" Avdić je tako 2022. Plenkovića nazvao "kosponzorom agresije na BiH", a u drugom tekstu na istu temu je tvrdio da je Plenković "ogolio politiku Hrvatske i na Balkanu i u Europi, politiku koja je kao i Vučićeva, samo malo više sakrivena, politika sjedenja na dvije stolice: briselskoj i ruskoj". Isti izvor tvrdi da je meta Avdićeva paraobavještajnog rada bio i predsjednik Zoran Milanović. Tako je u travnju 2022. godine Avdić na svom portalu Istraga.ba objavio članak u kojem je ustvrdio da je predstojnik Ureda Predsjednika RH Orsat Miljenić u kontaktu s izvjesnim Dmitrijem Mokrovom, potpukovnikom ruske vojne obavještajne službe GRU koji je proteklih godina službovao u Ambasadi Ruske Federacije u Beogradu. Avdić je tada tvrdio da je Milanović osoba koja radi po ruskim uputama. Vijest o kontaktima Orsata Miljenića i ruskog špijuna pokazala se netočnom, a optužbe u članku bile su toliko nestvarne da na njih tada nisu reagirali ni najveći kritičari Zorana Milanovića. Hrvatske službe su posebno upozoravale da Avdićeve agresivne objave protiv hrvatske vlade povećavaju rizik i od mogućih planova islamističkih terorista protiv Hrvatske - naročito 2019. godine, nakon serije lažnih objava u "aferi selefije", kada je tvrdio da Hrvatska potiče terorizam u BiH, prisiljava islamiste u BiH na podmetanje oružja u džamijama, kao i da se Bošnjake maltretira na ulasku i tijekom boravka u Hrvatskoj. Iako nisu bili točni pa ih je čak i Tužiteljstvo BiH odbacilo, tekstovi o navodnom hrvatskom poticanju terorizma u BiH preneseni su čak i u medijima poput BBC-ja i New York Timesa.