Nema više izlaska iz BiH dok ne platite saobraćajne kazne

Agencija za identifikacione dokumente , evidenciju i razmjenu podataka BiH razvila je aplikaciju za potrebe Granične policije BiH s ciljem da niko ko ima neplaćen prekršaj ne može napustiti granice naše države prije nego izmiri obaveze.

Ovo je danas potvrdio direktor IDDEEA-e Almir Badnjević kazavši da će svi podaci biti u realnom vremenu.

"Ovo omogućava Graničnom policiji BiH uvid u sve prekršaje svakog vozila koje je počinjeno u BiH, u realnom vremenu. Osigurali smo da niko ko ima aktivne prekršaje u BiH ne može napustiti zemlju bez regulisanje tih obaveza", naveo je Badnjević.

On je objasnio da je ovom aplikacijom omogućena puna kontrola nad prekršajima kako niko ne bi napustio zemlju prije izmirenja svih obaveza te da se tako jača vladavina prava.

Ono što je bitno naglasiti jeste da Granična policija BiH u narednom periodu mora sa kantonalnim i entitetskim MUP-ovima koordinisati način primjene ove inovacije kako bi zaživjela u punom obimu.