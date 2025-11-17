Slaven Raguž nakon ubistva u Mostaru: Sistem koji ne štiti, nego čeka

- Danas smo svi pametni i zgroženi. Danas svi sve znamo šta je i kako je trebalo. Sutra ćemo sve zaboraviti. Do sljedećeg puta, kada ćemo opet svi biti pametni i zgroženi. U međuvremenu?

Slaven Raguž, predsjednik Hrvatske republikanske stranke (HRS), oglasio se nakon brutalnog ubistva Aldine Jahić u Mostaru, poručivši da je riječ o još jednom dokazu potpunog sloma institucija koje bi trebale štititi žene od nasilja.

Kažu da je Aldina dobijala prijetnje, ali ih nije prijavljivala. Nisam je poznavao, ali nevjerovatno je koliko zajedničkih prijatelja imamo. Neki su znali za prijetnje i kažu da ih je prijavljivala. Barem su to mislili. Kažu iz MUP-a da to nije istina. Vjerujem im. Kažu iz MUP-a i to da je ubica u januaru bio krivično prijavljen za drugi slučaj nasilničkog ponašanja, da mu je potvrđena optužnica i da su mu dokazane krivične radnje. Dakle, punih 10 mjeseci je imao da ubije Aldinu. Punih 10 mjeseci spoznaje da može raditi šta hoće, jer mu ionako niko ništa neće - poručio je.

Presudna brzina reakcije

Naglasio je da svi koji se bave temom nasilja nad ženama dobro znaju da je brzina reakcije – od prijave do izlaska na teren, pokretanja postupka i sudskog djelovanja – presudna.

- Ko god se bavio problemom nasilja nad ženama i nasilja u porodici, dobro zna koliko je vrijeme reakcije – od trenutka prijave do djelovanja nadležnih institucija – ključno. Pod djelovanjem se misli na izlazak na teren, pokretanje postupka krivične odgovornosti i sudsko djelovanje u smislu izricanja kazne. Brzina reakcije i djelovanja daje povjerenje u sistem - istakao je.

Nedostatak saradnje

Podsjetio je i na rasprave u Parlamentu FBiH o nedostatku saradnje među institucijama i birokratskim izgovorima.

- U Parlamentu sam u više navrata o tome raspravljao, posebno tokom diskusija o izmjenama Krivičnog zakona na nivou FBiH i izmjenama zakona o nasilju u porodici. Problem je nedostatak multisektorske saradnje i skrivanje iza birokratskog jezika kad se nešto loše desi. Nije problem u zakonima – slovo zakona je jasno – problem je što možemo imati najbolje zakone na svijetu, ali ako sistema nema, sve je uzalud. - poručio je.

Spomenuo je i druge žene čije je živote sistem već iznevjerio.

- Amra, Nizama, Mileva, Ines, Amela su do sada dokazale da je sistem zakazao. Aldina je posljednja u nizu. Pitanje, za nas koji smo zgroženi i kao sve znamo, jeste: hoćemo li dopustiti da neko nastavi taj niz?

Reakcija institucija

Osvrnuo se i na reakciju policije i tužilaštva.

MUP kaže da je njihova reakcija bila promptna. Da su i u januaru reagovali u skladu s procedurama i sve proslijedili Tužilaštvu. Tužilaštvo se nije oglasilo. Vjerovatno će i oni reći da su reagovali promptno i po zakonu. Vjerovatno po istom onom zakonu po kojem u HNK-u nema slučajeva korupcije, nema nezakonito stečene imovinske koristi, nema organizovanog kriminala, poreznih utaja, zloupotreba položaja itd. Po istom zakonu po kojem službene osobe javno iznose stavove počinioca krivičnih djela, gdje je žrtva sama sebe upucala u stomak, kao što je to bilo u jednom ranijem slučaju. Gdje službene osobe znaju da oružje kojim je ubijena Aldina nije bilo njegovo, ali ne znaju čije je. Onda se policija čudi što Aldina nije prijavila budalu koja ju je ubila.

"Oprosti nam, Aldina"

Njegova poruka završava emotivnim riječima:

- Aldinini prijatelji kažu da je došla u Mostar da bude sretna. Da bude sretnija nego što je bila u Kalesiji. I bila je sretna, dok je Mostar nije ubio. Oprosti nam, Aldina! Oprosti nam što nismo uspjeli zaštititi tebe kada ti je to bilo najpotrebnije. Oprosti što promptnost djelovanja institucija mjerimo kalendarima i procedurama, a ne životima koje smo spasili. Oprosti nam što se krijemo iza birokratskih opravdanja za tvoj izgubljeni život.

Na nama je da to što smo te izgubili ne bude uzalud! Ako i tu propustimo, to nam ni dragi Bog, koji te je sigurno širom raširenih ruku primio gore, neće oprostiti - zaključio je.