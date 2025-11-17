Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IZRAZIO ZABRINUTOST

Visoki predstavnik UN-a osudio retoriku Milorada Dodika prema Bošnjacima: "Takve izjave ugrožavaju mir"

Takva derogirajuća retorika prema Bošnjacima nije u skladu s principima i vrijednostima Ujedinjenih nacija, poručio je

Moratinos: Osudio Dodikovu retoriku. Platforma X/Pixsell

FENA

17.11.2025

Visoki predstavnik Alijanse civilizacija UN-a (UNAOC) Miguel Anhel Moratinos izrazio je zabrinutost zbog nedavne retorike mržnje Milorada Dodika prema Bošnjacima, ističući da takve izjave ugrožavaju mir, pomirenje i društvenu koheziju.

- Takva derogirajuća retorika prema Bošnjacima nije u skladu s principima i vrijednostima Ujedinjenih nacija i protivi se osnovnoj misiji UNAOC-a, koja teži unapređenju međusobnog poštovanja, konstruktivnog dijaloga i mirne koegzistencije među pojedincima i zajednicama različitih kulturnih i vjerskih pozadina - navodi se u saopćenju.

Visoki predstavnik naglašava da inflamatorne izjave političkih ličnosti, posebno u kontekstima obilježenim historijskom osjetljivošću, mogu povećati tenzije, narušiti društvenu koheziju i potkopati teško ostvareni napredak ka miru i pomirenju.

- U vremenu kada se društva širom svijeta suočavaju s porastom govora mržnje, ksenofobije i polarizacije na osnovu identiteta, posvećenost održavanju najviših standarda odgovornog javnog diskursa, utemeljenog na poštovanju ljudskog dostojanstva, međunarodnog prava i vrijednosti utvrđenih Poveljom UN-a, važnija je nego ikad - poručio je Moratinos.

UNAOC ostaje spreman podržati napore koji jačaju povjerenje, razumijevanje i jedinstvo, te će nastaviti raditi sa svim partnerima u suzbijanju govora mržnje u svim njegovim oblicima.

# UN
# MILORAD DODIK
# BIH
# MIGUEL ANGEL MORATINOS
# UNAOC
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.