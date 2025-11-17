EMIR VRAČO

Ministar objavio šta je sve zaplijenjeno Rumunima: Četnička obilježja i sporne poruke

Tokom dolaska rumunskih navijača, policijski službenici oduzeli su kape, fantomke, zastave i transparente, čime su spriječili potencijalne provokacije

Policija spriječila pokušaj unošenja nacionalističkih obilježja. MUP ZDK

M. Až.

17.11.2025

Utakmica između Bosne i Hercegovine i Rumunije i dalje je tema i među rumunskim navijačima i u Zenici, a ministar unutrašnjih poslova ZDK Emir Vračo objavio je šta je sve oduzeto gostujućim navijačima prilikom njihovog dolaska u grad.

MUP ZDK: Objavili šta je oduzeto Rumunima. MUP ZDK

Prema informacijama iz MUP-a, policija je spriječila pokušaj unošenja nacionalističkih obilježja na stadion Bilino Polje, djelujući brzo i bez kompromisa tokom pretresa u Maglaju, 60-ak kilometara od Zenice.

Tokom dolaska rumunskih navijača, policijski službenici oduzeli su kape, fantomke, zastave i transparente, čime su spriječili potencijalne provokacije i narušavanje javnog reda i mira.

- Ovo u ZDK neće proći. Policija djeluje brzo, odlučno i u potpunosti drži situaciju pod kontrolom. Naši službenici pokazali su visok nivo profesionalizma i odanosti službi. Sigurnost građana i sportskih događaja ostaje naš apsolutni prioritet - poručio je ministar Vračo.

Vračo je čestitao policijskom komesaru, svim službenicima angažovanim na osiguranju utakmice, ali i drugim policijskim agencijama koje su doprinijele.

Zahvaljujući njihovom angažmanu, susret je protekao mirno, a iz MUP-a poručuju da provokacije i narušavanje javnog reda u kantonu neće biti tolerisane.

# ZENICA
# MUP ZDK
# EMIR VRAČO
