SDA prozvala Trojku zbog hitne procedure za budžet: Pucaju po šavovima, ništa ne dogovaraju

Predstavnički dom danas je izglasao hitnu proceduru za razmatranje državnog budžeta za 2025. godinu. Za hitni postupak glasali su zastupnici SDP-a, Demokratske fronte, HDZ-a i SNSD-a, dok je SDA bila suzdržana.

Nakon sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, šef Kluba SDA Šerif Špago obratio se novinarima, naglašavajući da današnje glasanje pokazuje kako parlamentarna većina funkcioniše samo kada to odgovara njihovim uskim interesima.

- Parlamentarna većina funkcioniše tamo gdje oni smatraju da treba, gdje ministri i Trojka mogu rješavati svoja pitanja. Kada dođu pred javnost i parlament, imaju potpuno druge namjere i ne podržavaju ono što su ranije najavljivali - rekao je Špago.

On je naglasio da SDA već godinama zauzima jasan stav o budžetu institucija BiH, ističući da je riječ o najvažnijem godišnjem zakonu, za koji je potreban ozbiljan dogovor, a ne improvizacije.

- Imali smo cijelu godinu populističke zahtjeve i prijedloge, naročito od predstavnika Trojke u izvršnoj vlasti. U budžet su ubacili mnogo toga, a nisu dogovorili naredni korak, kako sve to usvojiti - kazao je.

Špago je podsjetio da je u posljednjih nekoliko dana održano više sjednica o istoj temi, sa stalnim izmjenama i neusklađenim prijedlozima.

- Prvi put je Trojka predložila zaključak da se budžet vrati Predsjedništvu jer se tehnički ne mogu provesti njihove zamisli. Drugi put ovlašteni predlagač iz Predsjedništva uopće nije došao. Danas opet slušamo kako traže dodatno vrijeme za usaglašavanje budžeta - rekao je Špago.

On je poručio da SDA neće biti prepreka većini, ali ni da neće podržati budžet koji smatra loše pripremljenim i punim manjkavosti.

- Mi smo jasno iznijeli primjedbe i zato ga ne možemo podržati. Ali nećemo biti smetnja da stranke parlamentarne većine, koje sjede u Vijeću ministara, između sebe dogovore prolazak budžeta - rekao je.

Špago je dodao da je današnje glasanje otkrilo i prve ozbiljne pukotine unutar Trojke.

- Čini mi se da su danas prvi put u Parlamentu glasali različito. SDP je podržao budžet i bez njih ne bi bilo entitetske većine iz Federacije. Zahvaljujući četiri glasa SDP-a budžet je uopće ušao u hitni postupak. To su pitanja koja oni moraju rješavati unutar sebe. Mislim da Trojka jednostavno puca po šavovima - rekao je Špago.

Kriza u BHRT-u i ministarske rezerve

Špago je posebno istaknuo da je najveći problem trenutno finansijska kriza u BHRT-u, te da postoje načini da se privremeno osiguraju sredstva.

- Ako bude volje u Vijeću ministara, iz budžetske rezerve se može prebaciti nekoliko miliona maraka BHRT-u. Postoje i akumulirana sredstva pri Regulatornoj agenciji za komunikacije, koja se po ranijim odlukama mogu uplatiti javnim emiterima - rekao je.

Kritikovao je i odluku da se ministrima prvi put dodijeli po 90.000 KM budžetske rezerve.

- Do sada su rezerve imali članovi Predsjedništva i predsjedavajući Vijeća ministara. Prošle godine uvedene su rezerve za kolegij Doma i zamjenike predsjedavajućeg, a ove godine su ih dobili svi ministri. Te odluke donose bez ikakvih kriterija - rekao je.

Na pitanje očekuje li da budžet prođe u Domu naroda, Špago je bio oprezan.

- Tamo je uvijek teško prognozirati zbog odnosa i blokada. Ali zbog pritiska sindikata i drugih faktora vjerovatno će pokušati da ga usvoje. SNSD i HDZ imaju šest ruku, a iz Trojke je moguće da će ih pratiti i drugi delegati - rekao je.

Reakcija na izjave Bože Ljubića

Špago se osvrnuo i na izjave predsjednika Glavnog vijeća HNS-a Bože Ljubića o evropskom putu BiH i promjenama ustavnog poretka.

- Mislim da je gospodin Ljubić davno trebao biti u penziji. Njegove izjave služe samo za završetak političke karijere. Ako misli da će prijetnjama natjerati probosanske stranke da prihvate nerealne i neustavne zahtjeve o trećem entitetu, onda je na pogrešnom putu - rekao je Špago.

Na kraju je poručio da se sve u BiH mora rješavati dogovorom, a ne blokadama.

- Dejtonski sporazum je ustavni okvir koji nudi rješenja ako postoji spremnost za rad u interesu svih građana. Ako se mehanizmi veta i blokada zloupotrebljavaju, dolazimo u ćorsokak. Ako želimo prema Evropi, postoji način da se dogovorimo, bez ugrožavanja ustavne strukture i ravnopravnosti - zaključio je Špago.

