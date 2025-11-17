BH. KOŠARKAŠ

Jusuf Nurkić o femicidu u Mostaru: "Dosta je, žene i djeca moraju biti sigurni"

Vrijeme je da se prestanu štititi oni na vrhu, a počnu štititi oni koji nemaju nikoga, poručio je

Nurkić: Oglasio se nakon ubistva. Screenshot/Facebook

M. Až.

17.11.2025

Bh. košarkaš Jusuf Nurkić oglasio se na društvenim mrežama nakon stravičnog ubistva Aldine Jahić u Mostaru.

- Još jedna žena ubijena! Još jedan femicid koji je sistem morao spriječiti! Za obične ljude hapšenja i kazne. Za političare saopštenja, izgovori i nedodirljivost. Dosta je! Žene i djeca moraju biti sigurni. Vrijeme je da se prestanu štititi oni na vrhu, a počnu štititi oni koji nemaju nikoga - poručio je Nurkić.

# JUSUF NURKIĆ
# MOSTAR
# FEMICID
# ALDINA JAHIĆ
