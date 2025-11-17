Komšić: Cvijet Srebrenice je podsjetnik, opomena ali simbol opreza

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić prisustvovao je danas otkrivanju spomenika „Cvijet Srebrenice“ u vrtu Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Ovaj simbol sjećanja postavljen je nešto više od godinu dana nakon što je u Ujedinjenim nacijama izglasana Rezolucija o genocidu počinjenom u Srebrenici.

Predsjedavajući PBiH Komšić istakao je da je usvajanje Rezolucije važan iskorak u kulturi sjećanja i globalnoj borbi protiv ponavljanja genocida bilo gdje u svijetu. Podsjetio je na to da su uprkos pritiscima Rezolucija i pravosudna istina utvrđena odlukama Međunarodnog krivičnog suda postale dio međunarodnog poretka.

Naveo je i da je spomenik u New Yorku još jedno važno mjesto čuvanja sjećanja, slično onome koje je nedavno postavljeno u Beču. Predsjedavajući PBiH Komšić također je poručio da je važno podsjećati na ulogu UN-a, kako u utvrđivanju istine o genocidu, tako i u odgovornosti za događaje iz jula 1995. godine.

Naglasio je da Bosna i Hercegovina nikada više ne smije prepustiti sudbinu svojih građana drugima, te da usvojena Rezolucija služi kao opomena, a ne garancija. Predsjedavajući je istakao da je bol Srebrenice prije svega bol njenih majki, djece i naroda Bosne i Hercegovine, i da se ta istina ne smije prikrivati.

„Cvijet Srebrenice“ u vrtu UN-a, kazao je, predstavlja podsjetnik, opomenu i simbol opreza u vremenu kada svijet ponovo svjedoči ratovima i teškim zločinima. Na kraju je zahvalio svima koji doprinose očuvanju sjećanja na žrtve genocida i jačanju kulture istine.