Borenović nakon usvajanja budžeta: Ovo je najgore Vijeće ministara u historiji BiH

Prema njegovim riječima, budžet je donesen tek "nakon skoro godinu dana mrcvarenja, brojnih tenzija, konflikata, nerada i nečinjenja Savjeta ministara", što jasno pokazuje stanje u institucijama koje vode SNSD, HDZ i partneri iz Trojke.

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Branislav Borenović (PDP) oštro je reagovao nakon što je državni budžet za ovu godinu konačno usvojen, ističući da je riječ o "najboljem dokaznom materijalu o potpunom raspadu odgovornosti unutar vladajuće koalicije".

- Skoro godinu dana mrcvarenja, i tek na kraju budžetske godine rodio se budžet. To je najbolji odraz stanja u vladajućoj koaliciji - rekao je Borenović, podsjećajući da je usvojena rekordna suma od milijardu i 570 miliona KM.

Kako je dodao, vladajući su pokazali da će "za privilegije, za nove automobile, za nove zgrade i bahato trošenje javnog novca uvijek biti sredstva", dok su zaposleni u institucijama BiH, njih oko 23.000, ostali poniženi.

- Sindikat je jasno rekao da je šteta po zaposlenog oko 2.000 KM zbog neusvajanja budžeta. Vlast predvođena SNSD-om i HDZ-om odlučila je da im vrati samo 1.000 maraka. Zamislite, uzmete im 2.000, vratite 1.000. To je nekorektno, sebično, ponižavajuće - kazao je.

Podsjetio je i da je SNSD prije nekoliko mjeseci pozivao zaposlene u zajedničkim institucijama da napuste radna mjesta, a danas im "daje stotinu maraka po mjesecu izgubljene zarade".

"Zemlja čuda i stalnih blokada"

Borenović je opisao BiH kao "zemlju čuda", u kojoj se vlast ponaša neodgovorno, a Savjet ministara je, kako tvrdi, "najlošiji u postdejtonskoj historiji".

- Ovo je tako mrcvarenje, poigravanje sa institucijama da ja više nemam riječi. Godinama živimo u urgentnom modu, sa blokadama, teškim izjavama, tenzijama. A onda se preko noći skupe i završe posao koji je trebao biti urađen početkom godine- poručio je.

Dodao je da nema logičnog objašnjenja zašto budžet nije ranije usvojen, kada je Dom naroda ionako trebao zasjedati.

- Zašto ste mrcvarili ovu zemlju? Zašto toliko proklijete fotelje čuvate? To pokazuje sebičnost i kukavičluk vladajućih struktura - naglasio je Borenović.

Posebno je kritikovao SNSD i HDZ u Domu naroda, tvrdeći da zloupotrebljavaju mehanizme kvoruma kako bi održali kontrolu, iako, kako kaže, nemaju većinu.

- Zloupotrebljavaju kvorum zbog špirića ili neke druge fotelje. Očito se pravi novi dogovor kako bi sačuvali privilegije u izbornoj godini i iskoristili blagodeti budžeta. Milijarde i 570 miliona će biti idealan poklon za ministre i direktore u godini pred izbore - rekao je.

"Avantura sa nesagledanim posljedicama"

Upozorio je da svaki pokušaj "raspakivanja Dejtona ili ustavnog uređenja" može donijeti dodatne komplikacije i radikalna rješenja koja neće biti dobra ni za koga.

Umjesto toga, smatra da BiH treba dogovor i saradnju.

- Niko drugi ne treba nama uređivati odnose. Imamo dovoljno širok ustavni prostor. Ako tri konstitutivna naroda imaju normalne političke strukture spremne na razumijevanje, možemo ići naprijed - poručio je.

Borenović je zaključio da se zemlja nalazi u stalnom stanju tenzija zahvaljujući "strukturi predvođenoj SNSD-om", zbog čega građani imaju nizak životni standard i nemaju povjerenja u institucije.

- Zato smo posljednji u evropskim integracijama. Pravosuđe i sve druge institucije su u krizi. A oni gledaju samo kako će zloupotrijebiti poziciju i ko će koga prevariti za te proklete budžetske poene - zaključio je Borenović.

