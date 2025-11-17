Imamović o budžetu: "Glasali smo kako država ne bi bila blokirana"

Zastupnik u Predstavničkom domu Jasmin Imamović (SDP) izjavio je da su podržali budžet kako država ne bi ostala blokirana.

- Moj prijedlog je bio da se Vijeće ministara zaduži da se iz neutrošenih, a planiranih sredstava u zakonu o budžetu institucija BiH za tekuću fiskalnu godinu 2025., u skladu s važećim propisima, osigura podrška finansijskoj održivosti BHRT-a. Nije dobio dovoljnu entitetsku većinu, ali smatram da Vijeće ministara može, u skladu sa zakonom, realizirati ono što je predloženo u ovom zaključku - kazao je Imamović.

On je dodao da vjeruje kako će Vijeće ministara ispuniti ono što je bilo namjera zaključka.

Podsjećamo, Predstavnički dom je danas po hitnoj proceduri usvojio budžet institucija BiH za 2025. godinu u iznosu većem od 1,5 milijardi KM. Za stupanje na snagu, budžet mora odobriti i Dom naroda.

