Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OTIŠAO S JURIŠIĆ

Uk iz Njujorka: Spomenik "Cvijet Srebrenice" je trajna opomena svijetu, genocid se ne smije zaboraviti

Zahvaljujem se majkama Srebrenice na njihovoj izuzetnoj snazi i upornosti koja je omogućila ovaj dan

Uk i Jurišić. Vlada KS

S. S.

17.11.2025

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk danas je prisustvovao ceremoniji otkrivanja spomenika "Cvijet Srebrenice" ispred sjedišta Ujedinjenih nacija. Spomenik će trajno služiti kao sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici i opomena svijetu na ovaj zločin.

Otkrivanje spomenika dolazi nakon usvajanja Rezolucije Generalne skupštine UN-a iz 2024. godine kojom je genocid u Srebrenici službeno priznat.

Premijer Uk je istakao da otkrivanje spomenika ima poseban značaj u trenutku kada se genocid sve više poriče.

- U vrijeme kada poricatelji genocida postaju sve glasniji, postavljanje ovog spomenika pred Ujedinjenim nacijama je izuzetno važno. Spomenik će trajno podsjećati na jednu od najsramnijih strana ljudske historije - na 8.372 ubijena Srebreničana, koji su stradali samo zato što su bili Bošnjaci i muslimani. Posebno je značajno što je spomenik postavljen upravo ispred zgrade UN-a, organizacije koja je trebala, ali nije uspjela zaštititi te živote - rekao je Uk.

Spomenik je djelo svjetski poznatog umjetnika Adina Hebiba i predstavlja ishod višedecenijske borbe Pokreta „Majki enklava Srebrenica i Žepa“, koje su predvodili Munira Subašić, Kada Hotić i preminula Hatidža Mehmedović.

- Zahvaljujem se majkama Srebrenice na njihovoj izuzetnoj snazi i upornosti koja je omogućila ovaj dan. Ovo je njihova pobjeda, iako ona ostaje tek mala utjeha porodicama ubijenih - dodao je premijer.

Pohvalio je i rad ambasadora Zlatka Lagumdžije.

- Čestitam ambasadoru Lagumdžiji što je, nakon uspjeha u donošenju Rezolucije o Srebrenici, omogućio i postavljanje ovog spomenika u New Yorku.

Svečanosti su prisustvovale mnogobrojne delegacije koje su odale počast žrtvama genocida. Osim premijera Uka, ceremoniji je prisustvovao i Mirza Ibrahimović, šef Ureda Vlade KS za Srebrenicu.

- Ovaj spomenik u New Yorku je snažan simbol, ali naša je obaveza da nastavimo svakodnevno raditi na poboljšanju života ljudi koji su se vratili i koji žele živjeti dostojanstveno u svojim domovima - dodao je Ibrahimović.

Vlada Kantona Sarajevo je učešćem od 100.000 konvertibilnih maraka podržala izgradnju spomenika, potvrđujući svoju posvećenost očuvanju sjećanja na žrtve i podršku njihovim porodicama u potrazi za pravdom.

Današnji događaj jasno šalje poruku da negatori genocida moraju prihvatiti činjenice koje su dokazane kako u Bosni i Hercegovini, tako i u međunarodnim sudovima. Spomenik "Cvijet Srebrenice" u New Yorku zauvijek će opominjati svijet na opasnost poricanja i odavati počast nevinim žrtvama.

# VLADA KS
# NIHAD UK
PRIKAŽI KOMENTARE (4)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.