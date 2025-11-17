Uk iz Njujorka: Spomenik "Cvijet Srebrenice" je trajna opomena svijetu, genocid se ne smije zaboraviti

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk danas je prisustvovao ceremoniji otkrivanja spomenika "Cvijet Srebrenice" ispred sjedišta Ujedinjenih nacija. Spomenik će trajno služiti kao sjećanje na žrtve genocida u Srebrenici i opomena svijetu na ovaj zločin. Otkrivanje spomenika dolazi nakon usvajanja Rezolucije Generalne skupštine UN-a iz 2024. godine kojom je genocid u Srebrenici službeno priznat.

Premijer Uk je istakao da otkrivanje spomenika ima poseban značaj u trenutku kada se genocid sve više poriče. - U vrijeme kada poricatelji genocida postaju sve glasniji, postavljanje ovog spomenika pred Ujedinjenim nacijama je izuzetno važno. Spomenik će trajno podsjećati na jednu od najsramnijih strana ljudske historije - na 8.372 ubijena Srebreničana, koji su stradali samo zato što su bili Bošnjaci i muslimani. Posebno je značajno što je spomenik postavljen upravo ispred zgrade UN-a, organizacije koja je trebala, ali nije uspjela zaštititi te živote - rekao je Uk.

Spomenik je djelo svjetski poznatog umjetnika Adina Hebiba i predstavlja ishod višedecenijske borbe Pokreta „Majki enklava Srebrenica i Žepa“, koje su predvodili Munira Subašić, Kada Hotić i preminula Hatidža Mehmedović. - Zahvaljujem se majkama Srebrenice na njihovoj izuzetnoj snazi i upornosti koja je omogućila ovaj dan. Ovo je njihova pobjeda, iako ona ostaje tek mala utjeha porodicama ubijenih - dodao je premijer. Pohvalio je i rad ambasadora Zlatka Lagumdžije. - Čestitam ambasadoru Lagumdžiji što je, nakon uspjeha u donošenju Rezolucije o Srebrenici, omogućio i postavljanje ovog spomenika u New Yorku.