Amidžić tvrdi da Bećirović nije želio da se usvoji budžet, Vulić poručila: "Neka EU plati dug BHRT-u"

Nakon usvajanja budžeta institucija BiH za 2025. godinu u Predstavničkom domu, ministar finansija i trezora Srđan Amidžić te zastupnica Sanja Vulić komentarisali su današnje glasanje.

- Mogu vam reći jednu stvar. Ne znam ima li ljudski bezobrazluk granicu, ali politički sigurno nema. Proces usvajanja budžeta i način na koji se tretiraju zaposleni u institucijama BiH najbolji su dokaz. Svi u sali su bili saglasni da postoji višak od 36 miliona KM. Ministarstvo finansija i trezora, ja i partija koju predstavljam predložili smo da se cijeli iznos podijeli radnicima, i niko ne spori da se radi o 36 miliona KM. Kada izračunate s porezima i doprinosima, jasno je da svakom zaposlenom možete isplatiti po hiljadu KM i pokriti sve obaveze. Samo ekstremno politički bezobrazni mogu reći da uzmete 36 miliona KM i isplatite po 2.000 KM – volio bih da mi objasne kako je to moguće - rekao je Amidžić.

"Pitanje za Bećirovića"

Dodao je da očekuje da će budžet ove sedmice biti usvojen i u Domu naroda, čime bi se omogućila isplata decembarske plate sa povećanom osnovicom.

- Drago mi je što je usvojen, ali ne mogu biti zadovoljan jer usvajamo dokument koji je trebalo biti usvojen početkom godine. Ipak, važno je da je prijedlog zakona o budžetu danas prošao - kazao je Amidžić.

Govoreći o finansiranju institucija kulture, rekao je da rješenje postoji jedino ako se pokrene zakonska procedura da one postanu budžetski korisnik institucija BiH, ali da on za to neće glasati jer smatra da je kultura entitetska nadležnost.

- Kolega Bećirović je imao želju da se budžet ne usvoji. Koji je njegov politički motiv – to morate pitati njega. Zašto sada pristaje na usvajanje budžeta, to je opet pitanje za njega. Zašto je ranije insistirao na neprovedivim amandmanima – i to je pitanje koje možete postaviti samo njemu - kazao je Amidžić.

Odgovornost za BHRT

Za BHRT je poručio da odgovornost prvo snosi menadžment.

- Rješenje je jednostavno – smijenite nesposoban menadžment. Pitajte ih zašto je BHRT u ovoj situaciji. Vijeće ministara nema nikakve veze s tim. Na isti način nam se mogu obratiti Rai Uno ili Rai Duo i tražiti da im pomognemo u Italiji. Nemamo nikakve dodirne tačke - rekao je Amidžić.

Zastupnica Sanja Vulić istaknula je da su se zalagali za zaštitu prava zaposlenih i da je današnji budžet, kako je rekla, "smislen i provodiv".

- Možda zvuči bezobrazno, ali koleginica je rekla da je Soreki glavni cilj da sačuva BHRT i da je to jedan od prioriteta EU. Mi iz SNSD-a nemamo ništa protiv da EU plati taj dug, pogotovo nakon što su se maćehinski odnosili prema RS i uzimali dio sredstava koja smo trebali dobiti. Neka plate BHRT-u, mi nemamo ništa protiv. Ali ne možemo dozvoliti dalji intervencionizam Kristijana Šmita. Ustav je definisao da institucije kulture i BHRT nisu sastavni dio nadležnosti države. Kako onda očekujete da Predstavnički dom i Vijeće ministara mijenjaju Ustav? To je prijenos nadležnosti, a sve što je prijenos nadležnosti za nas je neprihvatljivo - poručila je Vulić.

