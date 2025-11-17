POJASNILI IZ MINISTARSTVA

U Sarajevu poništen dio javnog poziva za naučne grantove: "Projekte nije moguće završiti u zakonskom roku"

M. Až.

17.11.2025

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo poništilo je dio javnog poziva za dodjelu naučnih grantova za 2025. godinu, ukupne vrijednosti 4,4 miliona KM. Odluka se odnosi na programe za sufinansiranje projekata od posebnog interesa za KS te projekte mladih istraživača. Ostale stavke poziva ostaju važeće.

Iz Ministarstva je saopćeno da se poništavaju smjernice, kriteriji i prateća dokumentacija vezana za ove programe, a aplikanti će naknadno biti obaviješteni o preuzimanju dokumentacije.

Ovaj potez izazvao je nezadovoljstvo dijela aplikanata koji smatraju da je odluka donesena kasno i da su uzalud ulagali vrijeme u pripremu projektnih prijava.

Ministrica Dušanka Bošković objasnila je da se dio poziva morao poništiti jer se ne može provesti u zadanom roku, s obzirom na to da finansijski dio projekata mora biti završen u istoj budžetskoj godini.

Navela je da komisija ne može kvalitetno obraditi nekoliko stotina prijava u tako kratkom roku, te da je broj zahtjeva veći od raspoloživih sredstava, što dodatno otežava selekciju.

Poništeni dio poziva odnosi se na oko 3,9 miliona KM. Bošković je dodala da će novi pozivi biti raspisani nakon usvajanja budžeta, uz napomenu da bi formiranje posebnog fonda za nauku omogućilo dugoročno finansiranje i rasteretilo rokove koji sada onemogućavaju realizaciju ozbiljnijih projekata.

# KANTON SARAJEVO
