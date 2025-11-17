Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NJUJORK

Amina Mohamed: Cvijet Srebrenice utkan u sjedište UN-a stalni je podsjetnik na odgovornost

Danas se sjećamo i odajemo počast svakom životu, svakoj porodici koja je narušena, preživjelima koji su bili hrabri da se bore za istinu, poručila je

Mohamed: Stalni podsjetnik na odgovornost. Platforma X/Dževad Ćesko

FENA

17.11.2025

U blizini sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujork, otkriveno je spomen-obilježje "Cvijet Srebrenice" kao spomenik žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u ljeto 1995. godine u Srebrenici.

Tim povodom je Amina J. Mohamed, uime generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Antonia Gutereša, u obraćanju zvanicama prilikom otvorenja podsjetila da je jula 1995. na području Srebrenice, osam hiljada muškaraca i dječaka sistematski odvojeno od porodica, pogubljeno i pokopano u masovnim grobnicama.

- Hiljade djece, žena, starijih je izgubljeno. Jedna cijela generacija je izgubljena. Bila je jasna namjera – eliminacija bosanskih muslimana u Srebrenici. Danas se sjećamo i odajemo počast svakom životu, svakoj porodici koja je narušena, preživjelima koji su bili hrabri da se bore za istinu, majkama Srebrenice koje se u sudnicama suočavaju s počiniteljima. Oni ne dozvoljavaju svijetu da zaboravi, odgajaju nove generacije s ljubavlju a ne s mržnjom – kazala je zamjenica generalnog sekretara UN.

Cvijet Srebrenice je utkan u sjedište UN-a, dodala je, kao trajni podsjetnik na odgovornost “koju mi nosimo prema onima koje smo trebali zaštititi”.

Međunarodni krivični tribunali za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde su utvrdili bez ikakave sumnje da je ono što se dogodilo u Srebrenici genocid; to su činjenice, pravosudno utvrđene na osnovu dokaza.

Važan podsjetnik

Amina J. Mohamed je rekla i da mora biti obezbijeđeno da se glas preživjelih žrtava Srebrenice stalno čuje, mora se obezbijediti borba protiv revizionizma i borba protiv negiranja da je genocid počinjen jer negiranje je napad na čovječanstvo, narušavanje historije, dehumaniziranje žrtava i stvaranje većih podjela.

- Historija pokazuje da je genocid uvijek jezik dehumanizacije, sistematska diskriminacija i urušavanje zaštite građana. Moramo učiniti nešto, ovo se ne smije zaboraviti, moramo preuzeti odgovornost prema Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida – rekla je zamjenica generalnog sekretara UN-a,

Cvijet Srebrenice je podsjetnik da dozvoljavanje širenja mržnje ne dozvoljava da štitimo jedni druge, a moramo se štititi.

- Ovaj spomenik smo posvetili žrtvama, moramo pokazati solidarnost sa preživjelima i njihovim porodicama, da imamo zajedničku budućnost jer na koncu, preživjeli su zaista pokazali hrabrost i psovećenost njihovoj borbi. Moramo se posvetiti svim preživjelim, ali nikada ne smijemo zaboraviti žrtve – rekla je Amina J. Mohammed.

Ceremoniji otkrivanja spomenika Cvijet Srebrenice u parku u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku prisustvovale su brojne svjetske delegacije.

Ovim povodom je ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija, na društvenoj mreži X, napisao da se otkrivanjem spomen-obilježja pred cijelim svijetom nastavlja implementacija Rezolucije o međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici.

U parku UN-a je veliki broj spomenika iz svjetske historije, među njima nažalost i onih posvećenih tragičnim zbivanjima. Među njima je i "Cvijet Srebrenice".

Spomenik je opomena, ali i sjećanje na žrtve genocida počinjenog na tlu Bosne i Hercegovine i dokazanog pred međunarodnim sudovima.

Autor djela koje ostaje ispred krovne svjetske organizacije kao trajna poruka je priznati umjetnik Adin Hebib.

Rezolucija UN-a

Podizanju spomenika prethodila je Rezolucija Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija donesena 2024. godine, u kojoj ta svjetska organizacija prepoznaje da je u Srebrenici u julu 1995. godine počinjen genocid nad Bošnjacima.

Također, krajem oktobra je na Trgu Ujedinjenih nacija u Beču, ispred zgrade UN-a, svečano otkriven spomenik "Cvijet Srebrenice".

Pripadnici Vojske Republike Srpske i njihovi pomagači su nakon pada Srebrenice 11. jula 1995. godine ubili više od 8.000 bošnjačkih muškaraca u nizu masovnih pogubljenja.

U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari do sada je ukopano 6.765 žrtava genocida, dok je 250 ukopano u mjesnim mezarjima po odluci članova porodica.

Za više od hiljadu žrtava genocida počinjenog na području Srebrenice još uvijek se traga.

# UN
# NJUJORK
# CVIJET SREBRENICE
# AMINA J. MOHAMMED
PRIKAŽI KOMENTARE (13)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.