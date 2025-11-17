Amina Mohamed: Cvijet Srebrenice utkan u sjedište UN-a stalni je podsjetnik na odgovornost

U blizini sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujork, otkriveno je spomen-obilježje "Cvijet Srebrenice" kao spomenik žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u ljeto 1995. godine u Srebrenici.
Tim povodom je Amina J. Mohamed, uime generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Antonia Gutereša, u obraćanju zvanicama prilikom otvorenja podsjetila da je jula 1995. na području Srebrenice, osam hiljada muškaraca i dječaka sistematski odvojeno od porodica, pogubljeno i pokopano u masovnim grobnicama.
- Hiljade djece, žena, starijih je izgubljeno. Jedna cijela generacija je izgubljena. Bila je jasna namjera – eliminacija bosanskih muslimana u Srebrenici. Danas se sjećamo i odajemo počast svakom životu, svakoj porodici koja je narušena, preživjelima koji su bili hrabri da se bore za istinu, majkama Srebrenice koje se u sudnicama suočavaju s počiniteljima. Oni ne dozvoljavaju svijetu da zaboravi, odgajaju nove generacije s ljubavlju a ne s mržnjom – kazala je zamjenica generalnog sekretara UN.
Cvijet Srebrenice je utkan u sjedište UN-a, dodala je, kao trajni podsjetnik na odgovornost “koju mi nosimo prema onima koje smo trebali zaštititi”.
Međunarodni krivični tribunali za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde su utvrdili bez ikakave sumnje da je ono što se dogodilo u Srebrenici genocid; to su činjenice, pravosudno utvrđene na osnovu dokaza.
Važan podsjetnik
Amina J. Mohamed je rekla i da mora biti obezbijeđeno da se glas preživjelih žrtava Srebrenice stalno čuje, mora se obezbijediti borba protiv revizionizma i borba protiv negiranja da je genocid počinjen jer negiranje je napad na čovječanstvo, narušavanje historije, dehumaniziranje žrtava i stvaranje većih podjela.
- Historija pokazuje da je genocid uvijek jezik dehumanizacije, sistematska diskriminacija i urušavanje zaštite građana. Moramo učiniti nešto, ovo se ne smije zaboraviti, moramo preuzeti odgovornost prema Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida – rekla je zamjenica generalnog sekretara UN-a,
Cvijet Srebrenice je podsjetnik da dozvoljavanje širenja mržnje ne dozvoljava da štitimo jedni druge, a moramo se štititi.
- Ovaj spomenik smo posvetili žrtvama, moramo pokazati solidarnost sa preživjelima i njihovim porodicama, da imamo zajedničku budućnost jer na koncu, preživjeli su zaista pokazali hrabrost i psovećenost njihovoj borbi. Moramo se posvetiti svim preživjelim, ali nikada ne smijemo zaboraviti žrtve – rekla je Amina J. Mohammed.
Ceremoniji otkrivanja spomenika Cvijet Srebrenice u parku u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku prisustvovale su brojne svjetske delegacije.
Ovim povodom je ambasador Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama Zlatko Lagumdžija, na društvenoj mreži X, napisao da se otkrivanjem spomen-obilježja pred cijelim svijetom nastavlja implementacija Rezolucije o međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici.
U parku UN-a je veliki broj spomenika iz svjetske historije, među njima nažalost i onih posvećenih tragičnim zbivanjima. Među njima je i "Cvijet Srebrenice".
Spomenik je opomena, ali i sjećanje na žrtve genocida počinjenog na tlu Bosne i Hercegovine i dokazanog pred međunarodnim sudovima.
Autor djela koje ostaje ispred krovne svjetske organizacije kao trajna poruka je priznati umjetnik Adin Hebib.
Rezolucija UN-a
Podizanju spomenika prethodila je Rezolucija Generalne Skupštine Ujedinjenih nacija donesena 2024. godine, u kojoj ta svjetska organizacija prepoznaje da je u Srebrenici u julu 1995. godine počinjen genocid nad Bošnjacima.
Također, krajem oktobra je na Trgu Ujedinjenih nacija u Beču, ispred zgrade UN-a, svečano otkriven spomenik "Cvijet Srebrenice".
Pripadnici Vojske Republike Srpske i njihovi pomagači su nakon pada Srebrenice 11. jula 1995. godine ubili više od 8.000 bošnjačkih muškaraca u nizu masovnih pogubljenja.
U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari do sada je ukopano 6.765 žrtava genocida, dok je 250 ukopano u mjesnim mezarjima po odluci članova porodica.
Za više od hiljadu žrtava genocida počinjenog na području Srebrenice još uvijek se traga.