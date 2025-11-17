Amina Mohamed: Cvijet Srebrenice utkan u sjedište UN-a stalni je podsjetnik na odgovornost

U blizini sjedišta Ujedinjenih nacija u Njujork, otkriveno je spomen-obilježje "Cvijet Srebrenice" kao spomenik žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u ljeto 1995. godine u Srebrenici. Tim povodom je Amina J. Mohamed, uime generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Antonia Gutereša, u obraćanju zvanicama prilikom otvorenja podsjetila da je jula 1995. na području Srebrenice, osam hiljada muškaraca i dječaka sistematski odvojeno od porodica, pogubljeno i pokopano u masovnim grobnicama.

- Hiljade djece, žena, starijih je izgubljeno. Jedna cijela generacija je izgubljena. Bila je jasna namjera – eliminacija bosanskih muslimana u Srebrenici. Danas se sjećamo i odajemo počast svakom životu, svakoj porodici koja je narušena, preživjelima koji su bili hrabri da se bore za istinu, majkama Srebrenice koje se u sudnicama suočavaju s počiniteljima. Oni ne dozvoljavaju svijetu da zaboravi, odgajaju nove generacije s ljubavlju a ne s mržnjom – kazala je zamjenica generalnog sekretara UN. Cvijet Srebrenice je utkan u sjedište UN-a, dodala je, kao trajni podsjetnik na odgovornost “koju mi nosimo prema onima koje smo trebali zaštititi”. Međunarodni krivični tribunali za bivšu Jugoslaviju i Međunarodni sud pravde su utvrdili bez ikakave sumnje da je ono što se dogodilo u Srebrenici genocid; to su činjenice, pravosudno utvrđene na osnovu dokaza. Važan podsjetnik Amina J. Mohamed je rekla i da mora biti obezbijeđeno da se glas preživjelih žrtava Srebrenice stalno čuje, mora se obezbijediti borba protiv revizionizma i borba protiv negiranja da je genocid počinjen jer negiranje je napad na čovječanstvo, narušavanje historije, dehumaniziranje žrtava i stvaranje većih podjela.

- Historija pokazuje da je genocid uvijek jezik dehumanizacije, sistematska diskriminacija i urušavanje zaštite građana. Moramo učiniti nešto, ovo se ne smije zaboraviti, moramo preuzeti odgovornost prema Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida – rekla je zamjenica generalnog sekretara UN-a, Cvijet Srebrenice je podsjetnik da dozvoljavanje širenja mržnje ne dozvoljava da štitimo jedni druge, a moramo se štititi. - Ovaj spomenik smo posvetili žrtvama, moramo pokazati solidarnost sa preživjelima i njihovim porodicama, da imamo zajedničku budućnost jer na koncu, preživjeli su zaista pokazali hrabrost i psovećenost njihovoj borbi. Moramo se posvetiti svim preživjelim, ali nikada ne smijemo zaboraviti žrtve – rekla je Amina J. Mohammed. Ceremoniji otkrivanja spomenika Cvijet Srebrenice u parku u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku prisustvovale su brojne svjetske delegacije.