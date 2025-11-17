Ustavni sud BiH zakazao vanrednu plenarnu sjednicu sa jednom tačkom dnevnog reda, tiče se Dodika

Ustavni sud BiH zakazao je vanrednu plenarnu sjednicu za 19. novembar, na kojoj će razmatrati dopustivost apelacije koju je najavio poslanik u NSRS i lider liste "Za pravdu i red" Nebojša Vukanović.

Riječ je o apelaciji koja se odnosi na presudu protiv Milorada Dodika i njen utjecaj na njegov politički i institucionalni status.

Sjednica će biti održana online s početkom u 12 sati, a jedina tačka dnevnog reda tiče se predmeta registrovanog u Sudu kao apelacija političke organizacije "Za pravdu i red – Lista Nebojše Vukanovića".

Dopustivost znači da Sud prvo provjerava ispunjava li apelacija osnovne uslove za razmatranje, uključujući pravovremenost i povezanost s ustavnim pravima. Tek nakon te provjere Sud ulazi u samu suštinu.

Ako Sud utvrdi da je apelacija dopuštena, tada će se razmatrati ustavnopravni aspekti odluka koje se tiču Milorada Dodika i njihove primjene.

Vukanović je 21. oktobra najavio apelaciju nakon što je Sud BiH naložio Centralnoj izbornoj komisiji da provede presudu o zabrani obavljanja javnih funkcija Miloradu Dodiku.

Na svom blogu naveo je da Dodik, prema ocjeni Suda BiH, zbog izrečene kazne i zabrane ne može biti ni predsjednik entiteta RS, niti predsjednik SNSD-a.

- Ovo je pravni presedan koji potvrđuje ono što mi tvrdimo mjesecima, da niko ne može biti iznad zakona, pa ni Milorad Dodik - poručio je tada Vukanović, naglašavajući da očekuje od Ustavnog suda BiH zaštitu ustavnog poretka i potvrdu vladavine prava.

Dodao je da će u apelaciji koristiti sve ranije odluke Suda BiH koje obavezuju institucije, uključujući CIK BiH, da poštuju pravosnažne presude i spriječe dalja kršenja zakona u vezi s Dodikovim statusom.

Vukanović je poručio da će, uprkos političkim pritiscima, nastaviti pravnu borbu "dok pravda ne pobijedi i institucije ne prorade u skladu sa zakonom".