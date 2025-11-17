Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZA 19. NOVEMBAR

Ustavni sud BiH zakazao vanrednu plenarnu sjednicu sa jednom tačkom dnevnog reda, tiče se Dodika

Razmatrati će dopustivost apelacije koju je najavio poslanik u NSRS i lider liste "Za pravdu i red" Nebojša Vukanović

Milorad Dodik. Avaz

M. Až.

17.11.2025

Ustavni sud BiH zakazao je vanrednu plenarnu sjednicu za 19. novembar, na kojoj će razmatrati dopustivost apelacije koju je najavio poslanik u NSRS i lider liste "Za pravdu i red" Nebojša Vukanović.

Riječ je o apelaciji koja se odnosi na presudu protiv Milorada Dodika i njen utjecaj na njegov politički i institucionalni status.

Sjednica će biti održana online s početkom u 12 sati, a jedina tačka dnevnog reda tiče se predmeta registrovanog u Sudu kao apelacija političke organizacije "Za pravdu i red – Lista Nebojše Vukanovića".

Dopustivost znači da Sud prvo provjerava ispunjava li apelacija osnovne uslove za razmatranje, uključujući pravovremenost i povezanost s ustavnim pravima. Tek nakon te provjere Sud ulazi u samu suštinu.

Ako Sud utvrdi da je apelacija dopuštena, tada će se razmatrati ustavnopravni aspekti odluka koje se tiču Milorada Dodika i njihove primjene.

Vukanović je 21. oktobra najavio apelaciju nakon što je Sud BiH naložio Centralnoj izbornoj komisiji da provede presudu o zabrani obavljanja javnih funkcija Miloradu Dodiku.

Na svom blogu naveo je da Dodik, prema ocjeni Suda BiH, zbog izrečene kazne i zabrane ne može biti ni predsjednik entiteta RS, niti predsjednik SNSD-a.

- Ovo je pravni presedan koji potvrđuje ono što mi tvrdimo mjesecima, da niko ne može biti iznad zakona, pa ni Milorad Dodik - poručio je tada Vukanović, naglašavajući da očekuje od Ustavnog suda BiH zaštitu ustavnog poretka i potvrdu vladavine prava.

Dodao je da će u apelaciji koristiti sve ranije odluke Suda BiH koje obavezuju institucije, uključujući CIK BiH, da poštuju pravosnažne presude i spriječe dalja kršenja zakona u vezi s Dodikovim statusom.

Vukanović je poručio da će, uprkos političkim pritiscima, nastaviti pravnu borbu "dok pravda ne pobijedi i institucije ne prorade u skladu sa zakonom".

# USTAVNI SUD BIH
# MILORAD DODIK
PRIKAŽI KOMENTARE (12)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.