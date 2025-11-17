Puljić iz Njujorka: "Najzaslužnije su Majke Srebrenice, ovo je trenutak priznanja odgovornosti UN-a"

Ispred sjedišta Ujedinjenih naroda u Njujorku službeno je predstavljen i otkriven spomenik žrtvama genocida – Cvijet Srebrenice. Ovaj spomenik bit će trajni podsjetnik na najteži ratni zločin počinjen u zaštićenoj enklavi UN-a u julu 1995. godine. Iz Njujorka se za Federalnu televiziju javio Ivica Puljiić, koji je pratio sve pripreme i samu ceremoniju. - Najzaslužnije su Majke Srebrenice i druge organizacije koje se trude da genocid koji je počinjen u Srebrenici nikad ne padne u zaborav. One su još 2019. godine predložile tadašnjem glavnom tajniku UN-a da se postavi ovdje spomenik. Još 2013. se razgovaralo o jednoj sličnoj mogućnosti - rekao je Puljić.

Projekat su kasnije preuzeli Ujedinjeni narodi, uz pomoć Misije BiH u Njujorka. Prema riječima UN-ovih visokih predstavnika, otkrivanje spomenika bilo je i trenutak priznanja njihove odgovornosti. - Govoreći danas, istaknuli su da su Ujedinjeni narodi ti koji su izdali ljude u Srebrenici 1995. godine. Ne govorim samo o vojnicima na terenu, nego o onima koji su odlučivali hoće li se poslati zračna pomoć ili neće - izvijestio je Puljić.

Na ceremoniji su bili brojni dužnosnici iz BiH – Željko Komšić, Denis Bećirović, Dino Konaković, kao i predstavnici udruženja žrtava, porodica žrtava i oko 60 diplomata iz različitih misija pri UN-u. "UN se nikada neće moći odužiti žrtvama" Posebno je zapažen dolazak Diega Arrije, dugogodišnjeg diplomate po kojem je nazvan tzv. “Arria format” konsultacija u Vijeću sigurnosti.