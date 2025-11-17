Puljić iz Njujorka: "Najzaslužnije su Majke Srebrenice, ovo je trenutak priznanja odgovornosti UN-a"

Ispred sjedišta Ujedinjenih naroda u Njujorku službeno je predstavljen i otkriven spomenik žrtvama genocida – Cvijet Srebrenice. Ovaj spomenik bit će trajni podsjetnik na najteži ratni zločin počinjen u zaštićenoj enklavi UN-a u julu 1995. godine.
Iz Njujorka se za Federalnu televiziju javio Ivica Puljiić, koji je pratio sve pripreme i samu ceremoniju.
- Najzaslužnije su Majke Srebrenice i druge organizacije koje se trude da genocid koji je počinjen u Srebrenici nikad ne padne u zaborav. One su još 2019. godine predložile tadašnjem glavnom tajniku UN-a da se postavi ovdje spomenik. Još 2013. se razgovaralo o jednoj sličnoj mogućnosti - rekao je Puljić.
Projekat su kasnije preuzeli Ujedinjeni narodi, uz pomoć Misije BiH u Njujorka. Prema riječima UN-ovih visokih predstavnika, otkrivanje spomenika bilo je i trenutak priznanja njihove odgovornosti.
- Govoreći danas, istaknuli su da su Ujedinjeni narodi ti koji su izdali ljude u Srebrenici 1995. godine. Ne govorim samo o vojnicima na terenu, nego o onima koji su odlučivali hoće li se poslati zračna pomoć ili neće - izvijestio je Puljić.
Na ceremoniji su bili brojni dužnosnici iz BiH – Željko Komšić, Denis Bećirović, Dino Konaković, kao i predstavnici udruženja žrtava, porodica žrtava i oko 60 diplomata iz različitih misija pri UN-u.
"UN se nikada neće moći odužiti žrtvama"
Posebno je zapažen dolazak Diega Arrije, dugogodišnjeg diplomate po kojem je nazvan tzv. “Arria format” konsultacija u Vijeću sigurnosti.
- On je čovjek koji je upravo na primjeru Srebrenice uveo Arria format. Iako bolestan, došao je odati počast žrtvama - prenosi Puljić.
Na pitanje o impresiji nakon ceremonije, Arria je rekao:
- Ujedinjeni narodi se nikada neće moći odužiti žrtvama i njihovim obiteljima.
Poruke Majki Srebrenice
Nakon ceremonije, predstavnici udruženja žrtava ocijenili su da su desetljećima čekali trenutak u kojem će velike sile i UN preuzeti aktivnu ulogu u obilježavanju sjećanja na genocid.
- Razgovarao sam s Munirom Subašić. Imala je vrlo snažne poruke, kao i obično. Ona uvijek šalje poruke pomirenja, poruke da niko ne želi osvetu, poruke da se to nikada nikom ne ponovi - javlja Puljić.
Kazala je i da je ponosna na djecu Srebrenice koja su preživjela, a danas su “profesori, doktori, govore mnoge svjetske jezike i pronose istinu po cijelom svijetu”.
Puljić zaključuje da predstavnici žrtava osjećaju kako je “ovim događajem zatvoren jedan krug”.
- Kad imate otvorenu ranu, ona nikad ne zaraste. Kada se dođe do tog zatvorenog kruga, onda je mentalno mnogo lakše žrtvama, odnosno njihovim obiteljima, da žive dalje svoje živote.