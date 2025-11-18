Promjena vremena u BiH, očekuju se susnježica i snijeg

Oblačno vrijeme sa kišom očekuje danas Bosnu i Hercegovinu. U višim područjima centralne, istočne i zapadne Bosne i na planinama se očekuje susnježica i snijeg. Ponegdje i u nižim područjima kiša može prelaziti u susnježicu ili slab snijeg. Visina snijega koja se očekuje, u višim područjima je od 5 do 10 cm. Intenzivnija kiša praćena grmljavinom u Hercegovini. Vjetar slab do umjeren uglavnom istočni i sjeveroistočni.

Temperatura zraka u Bosni između 1 i 7, a u Hercegovini od 10 do 15 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme sa kišom, koja može prelaziti u susnježicu ili snijeg. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 5 stepeni.

Izraženo nepovoljne biometeorološke prilike. Oblačno vrijeme sa kišom, a u dijelovima Bosne prelazak kiše u susnježicu i snijeg, uz pad temperature, može izazvati naglašene tegobe kod meteoropata. Očekuju se pojačani bolovi u mišićima i kostima, pad koncentracije i umor.

U Hercegovini južni vjetar, koji tokom dana okreće na sjeverni, dodatno će stvarati osjećaj nelagode. Za hronične bolesnike preporučuje se oprez, slojevito oblačenje i izbjegavanje dužeg boravka na otvorenom.