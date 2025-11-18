Vukanović izgubio živce sa Sabinom Ćudić: Dobili signal od američkih mentora da nastave s Dodikom

Lider stranke Lista za pravdu i red Nebojša Vukanović kritikovao je Našu stranku, predsjednicu Sabinu Ćudić i Predraga Kojovića nakon jučerašnje sjednice Predstavničkog doma državnog parlamenta.

"Mlađana nova liderka američke Naše stranke Sabina Ćudić, kao i njen prethodnik Predrag Kojović, očito su dobili signal iz Washingtona od svojih mentora i osnivača da nastave partnerstvo sa Miloradom Dodikom i SNSD-om, uprkos uvredama, jeziku mržnje, nasilju i blokadu rada ključnih institucija, prije svega Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara BiH, jer su nakon 'lobiranja' i skidanja američkih sankcija ponovo prihvatljiv. Gazda se mora slušati, vezati konja gdje aga kaže, a da bi Bošnjaci u javnost lakše progutali saradnju sa Dodikom i SNSD-om najlakše im je napasti nas, opoziciju iz Republike Srpske, svaliti na nas da tobože nismo za Evropu jer ne glasamo za budžet i kritikujemo SNSD, da smo isti ili gori od Dodika, koji ih vrijeđa arlaukanjem i stalnim napadima!?", kazao je Vukanović.

Podsjetimo, Sabina Ćudić je tokom jučerašnje sjednice Predstavničkog doma kritikovala Trojku iz RS-a kazavši im da ih "nigdje neće odvesti" imitiranje nacionalista i takmičenje s Miloradom Dodikom "ko će biti veći od Dodika".

Vukanović je kazao da je u pitanju "nevjerovatna beskrupuloznost, drskost i bezobrazluk".

"Ali, osveta se servira hladna i biće prilike da se gorko pokaju, jer ne moraju da nas vole ali ću ih naučiti da nas poštuju", kazao je.

Dodao je da su Ćudić, Kojović i Trojka odgovorni što je BiH paralisana, "jer su 2022. godine napravili vlast sa SNSD-om i podržali Dodika da dobije četvrtog delegata, tvrdeći da se Uzurpator promijenio, a kada je pokazao svoje pravo lice, blokirao i napao institucije, doveo zemlju i narod na ivici sukoba, kada smo mi iz opozicije odigrali ključnu ulogu da ne dođe do incidenta i haosa, onda smo bili spasioci, nudila se Platforma, koja je mrtvo slovo na papiru, da bi preko nas oprali sebe, a sada u znak zahvalnosti zabija nam se nož u leđa".

"Uz to Sabina nas poredi sa majmunima, koji kopiraju Dodika i SNSD, što je nedopustivo i neoprostivo. Ne smije Ćudićka napasti Dinu Konakovića i Denisa Zvizdića da nisu 'evropejci' jer nisu glasali za budžet, isto kao i mi iz opozicije, ali treba pomoći kampanju Dodika i Karana, pa je Kojović čak zasmočio u svoju izjavu u vanredne izbore, da pokuša da napravi što veću štetu Branku Blanuši. SNSD je povećao budžet BiH na štetu entiteta za 200 miliona maraka, na čak 1,5 milijardi, Srđan Amidžić je počastio Zukana Heleza sa 20 miliona većim budžetom za odbranu, a partneri iz Federacije se trude da im daju što više slamku spasa", kazao je.

Kazao je također da su Mladen Bosić i Branislav Borenović "odlično odgovorili" na jučerašnjoj sjednici Ćudić i Kojoviću.

"Biće prilike da se odgovori adekvatno američkoj Našoj stranci, jer je osveta najbolja kada se servira hladna. Koliko god mi iz opozicije bili korektni, pristojni i odgovorni, vođeni Štokholmskim sindromom većina bošnjačkih političara trči za Dodikom gazeći i napadajući nas, jer je tako najlakše, ali tako ne prave štetu nama već Bosni i Hercegovini u koju se kunu", zaključio je.