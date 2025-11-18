Denis Bećirović iz Njujorka za "Avaz": U sjedištu UN-a po prvi put obilježavamo Dan državnosti BIH

U Ujedinjenih nacijama u Njujorku danas će biti obilježen Dan državnosti BIH, kazao je za „Avaz“ član Predsjedništva BIH Denis Bećirović.

- U sjedištu UN-a po prvi put obilježavamo Dan državnosti BIH. Bit će ogroman broj zvanica, desetine stranih ambasadora, uključujući ambasadore najvećih svjetskih sila prisustvovat će obilježavanju Dana državnosti BiH. I to je velika stvar i prilika da kažemo istinu o BiH – kazao je Bećirović u javljanju za „Avaz“.

Ispred sjedišta Ujedinjenih naroda u Njujorku jučer je otkriven Cvijet Srebrenice, spomenik žrtvama genocida počinjenog u zaštićenoj enklavi UN-a u julu 1995. godine. I tokom obraćanja prisutnima Bećirović je ovaj događaj okarakterizirao kao historijski za BiH i UN.

- Sada ovdje ispred zgrade UN-a imamo dva spomenika za dva genocida koja su počinjena nakon Drugog svjetskog rata. Riječ je o genocidu nad Tutsijima u Ruandi i nad Bošnjacima u BIH, u i oko Srebrenice. Oni su svjedočanstvo istine, ali i opomena čovječanstvu da nikada ne dozvoli ponavljanje genocida – ističe Bećirović.

On je iskazao zahvalnost generalnom sekretaru UN-a, predsjednici i bivšim predsjednicima Generalne skupštine UN-a i brojnim državama koje su pomogle da spomenik bude otkriven i da istina o genocidu u Srebrenici pobijedi

- Posebno poštovanje još jednom želim iskazati majkama Srebrenice. One se decenijama neumorno bore za istinu i pravdu i inspiracija su za sve nas. Decenijama se govorilo da je nemoguće usvojiti Rezoluciju o genocidu u Srebrenici. Pokazali smo da je to moguće. Pokazali smo to u najtežim globalnim okolnostima u ovom stoljeću. Kad radite ozbiljno, osmišljeno i vrijedno, kad okupite ozbiljan tim sa zajedničkim ciljem, onda je sve moguće. Zato ovaj spomenik ostaje trajno, za sve buduće generacije, to nije spomenik nikakve mržnje, već spomenik istine i opomene cijelom čovječanstvu. Nije bilo jednostavno, bilo je dosta opstrukcija i otpora, nismo o tome puno govorili, ali ovo je aktivnost koja se radi već više od godinu dana. Izdržali smo brojne udare, medijske i svake druge i danas mogu reći da sam ponosan. Spomenik pripada žrtvama i BIH i to više niko nikada ne može izbrisati – kazao nam je član Predsjedništva BIH Denis Bećirović.