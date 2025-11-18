Građani komentarišu: Faću su u roku od 24 sata poslali u pritvor, a monstrum iz Mostara je ubio dok je čekao suđenje na slobodi

DVOSTRUKI ARŠINI

Anis Kalajdžić: Ubica Aldine Jahić. Screenshot

D. H.

18.11.2025

Građanin BiH Dragan Trogrančić na svom Facebook profilu prokomentirao je dvostruke kriterije u radu pravosuđa u BiH.

- U slučaju Amira Pašića Faće u roku od 24 sata podnesena je krivična prijava, formiran je predmet, isti je uhapšen i poslan u pritvor.

I to sve za novo krivično djelo koje se mora dokazivati uz pomoć vještaka.

Sistem je profunkcionisao brzinom kakvom ne funkcionira u Njemačkoj, Švicarskoj i Norveškoj.

U slučaju monstruma iz Mostara koji je ubio Aldinu sistem je tako brzo funkcionisao da je on na slobodi čekao suđenje za prijetnje i zlostavljanje.

Toliko brzo je funkcionisalo da je on već zaboravio prethodnu žrtvu i našao novu koju je luđak nažalost ubio.

Sistem u kome vladaju ovakvi dvostruki aršini ne treba i ne smije da postoji.

Nama bi ovdje trebala biti premija da nas neko okupira.

Ko god to učinio donio bi bar neki red.

# AMIR PAŠIĆ FAĆO
# ALDINA JAHIĆ
