CIK: Objavljen poziv za javnu nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je 14. novembra 2025. godine putem Portala javnih nabavki Bosne i Hercegovine objavila poziv za javnu nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima.

- Ova nabavka dio je višegodišnjeg projekta uvođenja specifičnih izbornih tehnologija u izborni proces, za koji je Centralnoj izbornoj komisiji BiH, nakon provedenih pilot projekata tokom Lokalnih izbora 2024. godine i izrađene studije izvodljivosti, odlukom visokog predstavnika odobreno 112,5 miliona KM - saopćeno je iz CIK-a.

Komisija je na sjednici donijela odluku o realizaciji ovog projekta, a 09.10.2025. godine na sjednici je donesena odluka o konkretnoj nabavci sistema za biometrijsku identifikaciju i skeniranje glasačkih listića.

- Za pripremu i provedbu ovog složenog postupka formirana je višečlana komisija koja je, uz kontinuiranu podršku domaćih i međunarodnih stručnjaka, marljivo izradila kompletnu tendersku dokumentaciju. Planirana nabavka obuhvata isporuku opreme, njenu instalaciju i konfiguraciju, kao i edukaciju za cjelokupan sistem namijenjen biometrijskoj identifikaciji birača i skeniranju glasačkih listića na 6.000 biračkih mjesta - dodaje se u saopćenju.

U okviru ovog projekta predviđa se nabavka uređaja za identifikaciju i skeniranje, softverskih licenci, potrošnog materijala, tehničke podrške, proizvodnje i printanja glasačkih listića prilagođenih uređajima, glasačkih kutija sa integrisanim skenerima te vanjskih baterija.

- Usluge nabavke uključivat će i transport opreme do biračkih mjesta i povrat u skladište, kao i obuku trenera i izborne administracije za učinkovito korištenje i upravljanje uređajima - istaknuto je iz CIK-a.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi približno 75,2 miliona KM bez PDV-a, odnosno oko 88 miliona KM sa PDV-om.

- Nabavka će se provesti otvorenim postupkom, a ugovor će biti sklopljen na period od četiri godine s najpovoljnijim ponuđačem. Tenderska dokumentacija dostupna je do 09.12.2025. godine, dok je rok za prijem ponuda 30.12.2025. godine do 14:00 sati, a otvaranje ponuda planirano je istog dana u 14:15 sati - naglašeno je u saopćenju.

Centralna izborna komisija BiH naglašava da je cilj ovog projekta obezbijediti siguran, transparentan i efikasan izborni procesa u Bosni i Hercegovini, uz maksimalnu zaštitu prava učesnika u izbornom procesu i vjerodostojnosti izbora.