Džananović: Spomenik "Cvijet Srebrenice" značajan u afirmaciji istine o genocidu nad Bošnjacima

Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu Muamer Džananović izjavio je da otvaranje spomenika "Cvijet Srebrenice" predstavlja izuzetno značajan trenutak u afirmaciji istine o genocidu nad Bošnjacima počinjenom u Srebrenici i oko nje 1995.

Džananović, koji je i prisustvovao otvaranju spomenika, istakao je da memorijalizacija na najvišem međunarodnom nivou doprinosi očuvanju sjećanja, podizanju svijesti i borbi protiv negiranja genocida, šaljući jasnu poruku da se istina o tom zločinu ne smije zaboraviti.

- Sve dok postoje oni koji negiraju genocid, postoji i opasnost da se takvi zločini ponove. Postavljanje spomenika pred zgradom Ujedinjenih nacija u New Yorku predstavlja važan korak u suprotstavljanju negatorima, posebno u njihovim nastojanjima da umanje značaj i ospore pravne i historijske činjenice o genocidu u Srebrenici - naveo je Džananović.

Istakao je da taj spomenik nije samo umjetnički simbol jer on pruža dodatnu satisfakciju svima koji se danonoćno bore za istinu te da je velika stvar da upravo na ovom mjestu, među drugim memorijalima, stoji i "Cvijet Srebrenice".

- Spomenik "Cvijet Srebrenice" stoji kao trajni podsjetnik svijetu da se istina o genocidu ne smije zaboraviti te, nakon usvajanja Rezolucije, predstavlja novu priliku za zaokret u negatorskim politikama - neophodan za očuvanje mira, izgradnju funkcionalne i demokratske Bosne i Hercegovine i bolju budućnost cijelog regiona - poručio je Džananović.

U ponedjeljak, 17. novembra 2025., svečano je otvoren memorijal "Cvijet Srebrenice", trajni spomenik genocidu počinjenom u Srebrenici i oko nje 1995., postavljen ispred zgrade Ujedinjenih nacija u New Yorku. Otvaranje je organizirano u okviru programa "Genocid u Srebrenici i Ujedinjene nacije", zasnovanog na Rezoluciji Generalne skupštine UN-a A/RES/78/282, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 1995.

Svečanosti su, između ostalih, prisustvovali visoki zvaničnici Bosne i Hercegovine, ambasadori i diplomate država članica UN-a, predstavnici institucija UN-a, te udruženja i porodice žrtava genocida.

Spomenik, autora bosanskohercegovačkog umjetnika Adina Hebiba, izrađen je u Bosni i Hercegovini. Pored memorijala postavljena je interpretativna tabla s QR kodom koji vodi na zvaničnu UN stranicu s presudama, historijskim dokumentima i edukativnim materijalima o genocidu nad Bošnjacima, saopćeno je iz Instituta.