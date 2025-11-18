Problemi u Cloudflare mreži: Brojni sajtovi otežano dostupni, pogođen i Avaz

Cloudflare, jedan od najvećih globalnih servisa za sigurnost i ubrzavanje web stranica, suočava se s ozbiljnim tehničkim problemima koji utiču na dostupnost brojnih sajtova širom svijeta, pa i u našoj regiji.

Zbog toga dio korisnika Avaz.ba može imati poteškoće pri otvaranju stranice ili nailaziti na poruke o grešci, iako njihovi serveri rade normalno.

Na stranici za praćenje sistema Cloudflare je objavio upozorenje da njihova globalna mreža ima poteškoće, uz napomenu da se uzrok još istražuje i da je zahvaćen veliki broj korisnika. Problemi su prijavljeni oko podne, a tehnički tim intenzivno radi na rješavanju situacije.

Cloudflare je važan za funkcionisanje miliona web stranica jer pruža zaštitu od napada, ubrzava učitavanje i distribuira sadržaj preko svoje svjetske mreže servera. Kada dođe do zastoja u toj mreži, posljedice se osjećaju globalno — što se upravo danas dešava u brojnim evropskim zemljama, uključujući BiH, Hrvatsku, Sloveniju i Austriju.

Još nije objavljeno kada će problem biti otklonjen, ali s obzirom na značaj Cloudflarea, očekuje se brzo rješenje.