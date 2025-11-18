UBIJENA U MOSTARU

Zbog dženaze Aldini Jahić sutra u Kalesiji Dan žalosti

Na Dan žalosti na javnim mjestima zabranjeno je održavanje programa javnog, kulturnog i zabavnog karaktera

Jahić: Ubijena u Mostaru.

A. O.

18.11.2025

Odlukom načelnika Kalesije Nermina Mujkanovića sutra je Dan žalosti na području općine zbog dženaze Aldine Jahić koja je ubijena u nedjelju u Mostaru.

Jahić je stanovala i radila u Mostaru, a ubio ju je njen bivši momak Anis Kalajdžić, koji je bio nogometni sudija. Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastave na pola koplja na zgradi Općine Kalesija, javnim preduzećima i ustanovama kojim je osnivač Općina.

- Na Dan žalosti na javnim mjestima zabranjeno je održavanje programa javnog, kulturnog i zabavnog karaktera i neće se emitirati muzika u ugostiteljskim objektima, dok će elektronski mediji sa područja Općine Kalesija svoje programske šeme prilagoditi Danu žalosti - saopćili su iz Općine Kalesija.

Dženaza-namaz Aldini Jahić će se klanjati sutra, 19. novembra, poslije ikindije namaza kod nove džamije u Miljanovcima kod Kalesije.

# KALESIJA
# DAN ŽALOSTI
# ALDINA JAHIĆ
