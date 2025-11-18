Budžet BiH u četvrtak na sjednici Doma naroda: Isplata pomoći uposlenima u državnim institucijama u drugoj polovini decembra?

On je potvrdio da ovu vrstu naknade ne mogu očekivati zvaničnici u državnim institucijama

Majstorović: Naknada neće biti isplaćena poslanicima i delegatima.

Piše: Alen Bajramovic

18.11.2025

Nakon što je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu, za njegovo konačno usvajanje potrebna je i podrška delegata Doma naroda PS BIH, koji će u četvrtak održati hitnu sjednicu. U budžetu, čiji je ukupan iznos 1,5 milijardi KM, su i sredstva namijenjena uposlenima u državnim institucijama u vidu jednokratne pomoći u pojedinačnim iznosima od po 1.000 KM.

- Ukoliko Dom naroda usvoji zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu, isplata će se vršiti po usvajanju zakona i na osnovu odluke Savjeta ministara, po prijedlogu Ministarstva finansija i trezora BiH. U tom slučaju isplatu možemo očekivati u drugoj polovini decembra – kazao je za „Avaz“ Milenko Majstorović, šef kabineta ministra finansija BiH Srđana Amidžića.

Isplatu ovih naknada Vijeće ministara BiH je planiralo zbog toga što prije usvajanja budžeta nije mogla biti primijenjena odluka o povećanju osnovica za obračun plaća sa 600 na 631,5 KM.

- Iznos je akumuliran u toku godine, sredstva su obezbjeđena budžetom, a ukupan iznos je oko 36 miliona KM. Izračun je rađen na principu prosjeka i iznos potrebnih sredstava je obračunat u bruto iznosu, što uključuje i naknadu, i poreze i doprinose – pojašnjava Majstorović.

On je potvrdio da ovu vrstu naknade ne mogu očekivati zvaničnici u državnim institucijama.

- Naknada neće biti isplaćena poslanicima i delegatima, članovima Predsjedništva, te predsjedavajućoj, ministrima i zamjenicima u Vijeću ministara BiH – kazao nam je Majstorović.

