Budžet BiH u četvrtak na sjednici Doma naroda: Isplata pomoći uposlenima u državnim institucijama u drugoj polovini decembra?

Nakon što je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio prijedlog zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu, za njegovo konačno usvajanje potrebna je i podrška delegata Doma naroda PS BIH, koji će u četvrtak održati hitnu sjednicu. U budžetu, čiji je ukupan iznos 1,5 milijardi KM, su i sredstva namijenjena uposlenima u državnim institucijama u vidu jednokratne pomoći u pojedinačnim iznosima od po 1.000 KM.

- Ukoliko Dom naroda usvoji zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu, isplata će se vršiti po usvajanju zakona i na osnovu odluke Savjeta ministara, po prijedlogu Ministarstva finansija i trezora BiH. U tom slučaju isplatu možemo očekivati u drugoj polovini decembra – kazao je za „Avaz“ Milenko Majstorović, šef kabineta ministra finansija BiH Srđana Amidžića.