Video / Zoran Čegar, bivši pripadnik FUP-a: Što ne kažu kojih 400 ljudi su prisluškivali preko "kečera"?

Zoran Čegar, bivši načelnik sektora uniformisane policije FUP-a, komandant specijalne policijske jedinice i glavni inspektor policije koji je odnedavno u penziji, bio je gost novog izdanja „Avazovog intervjua“.

Na početku razgovora Čegar je prokomentarisao šokantnu informaciju koju je otkrio Vahidin Munjić o tome da je stotine građana BiH nezakonito prisluškivano putem uređaja „Kečer“. On je govorio i generalno o stanju u FUP-u, ali i drugim policijskim organima, Aljoši Čampari i brojnim drugim temama.

2' - Riječ je o jednom uređaju, on je nabavljen za vrijeme Lukača i Aljoše. Ustao sam protiv tog uređaja, jer sam znao da je on zlo. Ljudi su radili goli i bosi na Pentium 3, a on je plaćen više od miliona.

3' - Kečer je unio zlo u FUP. On je odmah kupio sve telefone na okolnim baznim stanicama, pokupio je i telefone od OSA-e. Odmah su znali koga OSA sluša.

4' - Munjić je rekao da je više stotina osoba prisluškivano. Ako Munjić to zna, zašto ne kaže ko su te osobe, ako je čestit, a znam da nije čestit.

5' - Više puta su tražili da pratim i slušam ljude, rekao sam da mi daju papir i nije nikakav problem.

6' - Više puta sam bio predsjednik Komisije za izbor i činovanje, nikada nisam htio potpisat kada neko nije čestit. Za Munjića, Mujicu (op.a. Selmanovića) i Hafizovića nisam nikad htio potpisat, jer nisu nikad ništa uradili. Munjić je bio načelnik za unutrašnje kontrole, on je trebao pratiti rad kečera.

7' - Munjić je direktno odgovoran za rad "Kečera", a on spominje 2019. i 2022. godinu, a tada je tu bio Ibro Bešlija. Bešlija nije znao ni da je nabavljen kečer.

8' - I oko specijalaca koji su čuvali narkokartel on je bio odgovoran, a on to nije radio, on je samo ispunjavao želje onima koji su ga postavili. Vidio sam papir, gdje piše zabilješka od par dana prije korone u kući u Boljakovom Potoku ko je sjedio, šta je radio i ko je donio pare, kakva stranka da se napravi i ko je dao 2 i po miliona.

10' - Zeljković koji je imenovan je alkoholičar, jedan pjano, sin mu je jedan ključnih dilera droge u gradu. Zašto postavljaju takve? Svevlada Hofmana nisu htjeli imenovati zato što ne mogu s njim manipulisati i jer nije njihov.

12' - Ramo Isak kad zine slaže.

13' - Nikad nisam bio ocijenjen ocjenom ispod 5, a onda sam odjednom postao najveći kriminalac u FUP-u. Suspendovan sam zbog plaćenog novinarskog članka. Sklonili su mene, pa Ibru, pa Šehu, pa Marinu, pa Šehu da bi mogli postaviti ove ljude, oni su zlo.

14' - Ja bih FUP zaključao dok se ne riješi ova situacija.

15' - Ovo je đavo ponio, nek odnese, ali neće provesti ono što su kriminalci u FUP-u zamislili.

16' - Policajci iz Tuzle, koji su podvodili maloljetnice, su monstrumi, to treba kastrirati pa objesiti. Ne treba ići u Tuzlu, ima toga u Sarajevu. Majka je prodvala svoju maloljetnu djevojčicu, a nana kada je to čula, ubila se.

17' - Što ne kažu šta su pronašli kod Munjića u telefonu, on je poznat kao seksualni manijak i pedofil. Zna se šta je radio novinarki, zna se da je širio mantil na Vilsonom šetalištu. Sramota me reći šta su sve radili. Njima brnjicu treba staviti.

19' - Ramo je jedan imbecil, on je pljačkao konvoje koji su dolazili u Zenici. On je reketirao homoseksualca s više od milion maraka.

20' - Više od stotinu diploma su našli dupljaka u Sarajevu, a onda su to obustavili. Prvo vas oblate, pa pokušavaju ekonomski da te unište, a onda likvidacija.

21' - Tri puta su mi pucali na kuću, niko me nikad nije obavijestio. Driftaju mi pod prozorom auta bez tablica.

22' - Podnio sam krivičnu prijavu protiv Rame Isaka, jer je lagao da sam kriminalac. Nikada nisam osuđivan, nisam ja klošar, nisam njegovo društvo. Jedino znam kada smo ga 2010. godine hapsili.

23' - Jedan čovjek mi je rekao: Ramo Isak je zlo, ja sam ga napravio, štitito, on je zlo i dobro ga se pazite. Nikada me nije zvao u emisiju, laže. Kad god hoće, ja ću doći.

24' - Novinari nikad nisu htjeli objaviti moj demanti.

25' - U Sloveniji dva ministra podnesu ostavku, ovo ovdje su munafici.

26' - Jučer jedan benevrek (op.a. Adnan Delić) je rekao da nije bitno ko je odgovoran za Dom penzionera u Tuzli. Nebitno što su izgorili starci? Ne treba tu trošiti pare na suđenje.

27' - Ograđujem se od Faćine retorike, ali 90 posto onog što je Faćo je rekao je istina. Faćo je to govorio na svoj način, jer oni ne razumiju drugi jezik. Zato što je spomenuo pogrešne osobe na vlasti, oni su mu to i spakovali. Ramo je govorio da će ga spakovati. Ko je on da govori?

28' - Aljoša Čampara je diler i vođa narkokartela. Ramo je Aljošin pijun.

30' - Svako zlo mi je krenulo s Aljošom.

31' - Čampara je izašao na televiziju i tražio kvartovsku policiju. To je kao u Kolumbiji, gdje preovladavaju narkokarteli, gdje ih čuva policija. Njemu je trebala policija da ga čuva i niko nije rekao: Jesil normalan?

32' - Poslao mi je tri dilera i narkomana da ih primim u FUP, nisam to htio.

34' - Dajte imena 400 ljudi koje su slušali. Znam da su mene slušali, da su Ibru Bešliju slušali, da su Šehu slušali i ove naše.

35' - Aljoša Čampara je dva mandata kao ministar samo skupljao prljavi veš za svoje neistomišljenike.

37' - Imao sam čovjeka za papire, za istrage, uvijek smo imali ljude koji znaju te stvari, da ne bi bilo da je prekomjerna upotreba sila.

38' - Autobusom sam slao ljude u Neum preko vikenda da se okupaju.

39' - Gdje je 120 miliona, policija je gola i bosa.

40' - Iz medija sam saznao da sam penzionisan. Lažu da sam htio s Ramom da sjednem.

