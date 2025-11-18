OS BiH posjetio komandant Kopnenih snaga OS Turske: Naglašena obostrana važnost unapređenja i jačanje saradnje

Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine danas su uz najviše vojne počasti ugostile komandanta Kopnenih snaga Oružanih snaga Republike Turske (Turkiye), generala Metina Tokela, koji boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini.

U ime Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, visokog gosta dočekali su zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OS BiH, generalmajor Mirsad Ahmić, i komandant Operativne komande OS BiH, generalmajor Mirzet Lubenović, zajedno s načelnicima uprava u Zajedničkom štabu OS BiH.

Tokom sastanka naglašena je obostrana važnost unapređenja i daljeg jačanja saradnje između Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Republike Turske. Sagovornici su ponovo potvrdili snažnu podršku Republike Turske na jačanju kapaciteta OS BiH, posebno u oblastima obuke, opremanja i modernizacije.

Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH izražavaju zahvalnost Republici Turskoj na kontinuiranoj i dugogodišnjoj podršci, te ističu da će nastaviti raditi na unapređenju bilateralne vojne saradnje u interesu razvoja i jačanja stabilnosti i sigurnosti Bosne i Hercegovine i regiona.