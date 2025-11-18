"Dok nas smrt ne rastavi": Pokrenuta kampanja protiv femicida u BiH

Fondacija Udružene žene danas je performansom žene u crnoj vjenčanici ozvaničila početak kampanje "Dok nas smrt ne rastavi“, usmjerene na podizanje svijesti i prevenciju femicida u Bosni i Hercegovini.

Direktorica Fondacije Gorica Ivić istakla je da je cilj kampanje informisanje i edukacija javnosti o prepoznavanju obrazaca nasilničkog ponašanja koji najčešće vode do femicida, kao i o tome kako pomoći osobi koja bi mogla biti u opasnosti.

- Večeras smo ovdje da se podsjetimo šta svako od nas može i mora učiniti kako bi se svaka žena osjećala sigurno. Stoga i kampanja nosi simboličan naziv ‘Dok nas smrt ne rastavi’ - poručila je Ivić.

Pojasnila je da, iako naziv na prvi pogled djeluje romantično, za mnoge žene ta rečenica predstavlja prijetnju, bez ikakve romantične konotacije.

- Želimo ukazati na uzroke femicida. Femicid nije izolovan incident; on ima svoj scenario koji mu prethodi – dugogodišnje fizičko, psihičko ili seksualno nasilje - naglasila je.

Dodala je da, iako u BiH postoje zakoni koji garantuju zaštitu i sankcionisanje, oni sami po sebi nisu dovoljni.

- Ne smijemo se zanositi idejom o magičnom zakonu koji će spriječiti ubistva žena. Zakone sprovode ljudi, a sistem čine uvjerenja koja nosimo sa sobom. Nažalost, pogrešna riječ ili nepostupanje službenog lica mogu koštati ženu života - istakla je Ivić.

Ivić je podsjetila da se baš u sedmici pokretanja kampanje dogodila dva brutalna femicida, u kojima su stradale žena stara 76 godina i druga žrtva mlađe životne dobi, 30 godina.

- To znači da niko nije zaštićen. Žrtve mogu biti i maloljetne i punoljetne žene, kao i žene starije životne dobi. Nasilje nad ženama i djevojčicama ne poznaje granice, države ni teritorije - kazala je.

U BiH se broj prijava nasilja u porodici povećava, a godišnje ih je više od 2.000.

Ivić ističe da je to pozitivan znak jer su žene sve ohrabrenije da prijave nasilje, ali upozorava na veliki broj neprijavljenih slučajeva, posebno u lokalnim zajednicama, a to je često najbrutalniji oblik nasilja.

Odgovornost je na svima nama i na institucijama. Žene koje odluče da se suprotstave nasilju izložene su velikom riziku. Zato moramo biti solidarni, suprotstaviti se šalama na račun žena i odgajati djecu u duhu ravnopravnosti - poručila je Ivić.

Kampanju je otvorila umjetnica Maja Gasal, koja je izvela performans u crnoj vjenčanici dizajnera Adnana Hajrulahovića Haada.

Kampanja se, osim u BiH, istovremeno provodi i u sedam zemalja regiona – Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji, Albaniji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji.