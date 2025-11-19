U BiH danas oblačno vrijeme s povremenom kišom, dnevna temperatura do 14 stepeni

Jutros je u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme.

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica, Sokolac, Srebrenica 0; Livno, Sarajevo 1; Bugojno, Tuzla 2; Bihać, Bijeljina, Jajce, Zenica 3; Doboj, Sanski Most 4; Banja Luka, Prijedor 5; Mostar 8; Trebinje 9. Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 940 hPa, za 4 hPa je niži od normalnog i lagano raste.

Danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slaba kiša je moguća u Hercegovini, istočnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 4 do 10, na jugu do 14 °C.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne i tokom noći je moguća slaba kiša. Dnevna temperatura zraka oko 5 °C.

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz povremene padavine u Hercegovini, istočnim i djelimično centralnim područjima Bosne moglo bi kod osjetljivih osoba izazvati blage tegobe. Vlažan i hladniji zrak, posebno u jutarnjim satima, može uzrokovati pojačane bolove kod reumatičara i osoba s hroničnim respiratornim oboljenjima. Preporučuje se adekvatno utopljavanje, naročito u sjevernim i centralnim krajevima.

Dnevne temperature od 4 do 10 °C, na jugu do 15 °C, i slab vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera u većem dijelu zemlje mogu doprinijeti osjećaju hladnoće i umora. Na jugu i jugozapadu, gdje će puhati slab jugozapadni vjetar, vremenske prilike bit će nešto ugodnije, što će pozitivno djelovati na raspoloženje i opće stanje.

Općenito, biometeorološke prilike bit će umjereno nepovoljne, posebno za hronične bolesnike i meteoropate, dok će se stanovništvo juga zemlje osjećati nešto bolje.