Pećanin prozvao političare zbog odlaska u Njujork, Jurišić mu odgovorila: "Nisam htjela da mijenjam kuću u Sarajevu za njegovu u Bijelom Polju"

Rasprava na društvenim mrežama ponovo je otvorila pitanje javnih troškova, prioriteta i političke simbolike, nakon što je novinar Senad Pećanin kritikovao odlazak bh. delegacije u New York na otkrivanje spomenika žrtvama genocida u Srebrenici. Među prozvanima bila je i zamjenica ministra za ljudska prava BiH Duška Jurišić - koja mu je ubrzo odgovorila u svom prepoznatljivom, direktnom stilu. Pećaninove optužbe: “Kad aparat za biopsiju dva dana radi, dva dana ne radi” Pećanin je u objavi naveo primjer pacijentica Onkološke klinike KCUS-a koje, prema njegovim informacijama, čekaju rezultate biopsija jer je aparat potreban za intraoperativno određivanje zahvaćenosti limfnih čvorova “dva dana u funkciji, dva dana van funkcije”. Time je, tvrdi, ugroženo blagovremeno liječenje žena oboljelih od raka dojke. Istovremeno, podsjetio je da je u Njkujorku na otkrivanju spomenika žrtvama genocida u Srebrenici prisustvovao cijeli niz domaćih zvaničnika: Denis Bećirović, Željko Komšić, Dino Konaković, Kemal Ademović, Nihad Uk, Irfan Čengić… i drugi, “sa pratećim delegacijama i troškovima”, što je, kako tvrdi, poreske obveznike koštalo nekoliko stotina hiljada KM.



Pećanin je posebno apostrofirao da je njemački ministar vanjskih poslova boravio u Sarajevu i razgovarao samo sa Željkom Cvijanović i Christianom Schmidtom, dok su dva člana Predsjedništva te ministar vanjskih poslova BiH bili u Njujorku, “opravdano odsutni”. Duška Jurišić uzvraća: “Davno je prošlo vrijeme kad ste prijetili pištoljima, sad je ostalo samo laganje na mrežama” U odgovoru na Facebooku, Duška Jurišić je Pećaninove optužbe nazvala otvorenim laganjem i pokušajem diskreditacije. Podsjetila je da je, još od vremena afere “respiratori”, meta napada dijela samozvanih “nezavisnih” urednika i medijskih krugova koji, kako tvrdi, sami sebi dodjeljuju status moralnih autoriteta. “Odlazak u NYC i sada i uoči 11. jula koštao je poreske obveznike i državu nula KM”, navela je Jurišić, tvrdeći da su put i boravak finansirali organizatori i partnerske institucije, te da nije potrošen javni novac. U nastavku poruke Jurišić je poručila da razumije da njen angažman smeta “intelektualcima s jasno (jedno)nacionalnom vizijom” koji Sarajevo ne mogu zamisliti drugačije od 1993. godine.