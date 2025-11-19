Vlado Đajić za "Avaz": Sve je montaža, pozivam na poligraf pred 100 kamera, odgovorit ću na sva delikatna pitanja

Direktor UKC-a RS Vlado Đajić kazao je da je šokiran nakon što se pojavio snimak na kojem on navodno dogovara prodaju droge s presuđenim kriminalcom Nenadom Radinkovićem.
PREDSJEDNIK SNSD-A
ODMAH JE SMIJENJEN
Kaže da kada se događaj desio, odmah je sve prijavio policiji
Vlado Đajić. Avaz TV
- Klasični reketaš koji je donio neki prašak da me reketira i taj je u zatvoru. Kod mene prolazi 100 ljudi, ja sam otvoren prema svima, on je ubacio neku kesu. Ja svim svojim kapacitetom i imovinom nudim da idem na poligrafe svih vrsta da nikada nisam vidio ni koristio kokain - rekao je Đajić.
Kaže da su mu poslali čovjeka da mu namontira i da ga reketira.
- Kriminalac je to, bio u zatvoru u Francuskoj, pa ovdje bio, otimao neke ljude i sada je u zatvoru u Srbiji. Klasična namještaljka da me kao reketira zbog toga. Nešto me drugo ganjao... To je klasični pilićar. Nikad nisam pipnuo ni koristio drogu - kazao je Đajić.
Pozvao je na poligraf pred 100 kamera, gdje će odgovarati na sva delikatna pitanja. Kaže da je snimak nastao prije više mjeseci. Istakao je da je sve prijavio policiji.
Podsjećamo, Milorad Dodik se odmah oglasio nakon spornog snimka i razriješio Đajića svih funkcija. Inače, Đajić je osim na poziciji UKC-a RS bio i poslanik u NSRS, kao i predsjednik SNSD-a Banja Luka.
