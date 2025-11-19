Vlado Đajić za "Avaz": Sve je montaža, pozivam na poligraf pred 100 kamera, odgovorit ću na sva delikatna pitanja

Direktor UKC-a RS Vlado Đajić kazao je da je šokiran nakon što se pojavio snimak na kojem on navodno dogovara prodaju droge s presuđenim kriminalcom Nenadom Radinkovićem.

- Klasični reketaš koji je donio neki prašak da me reketira i taj je u zatvoru. Kod mene prolazi 100 ljudi, ja sam otvoren prema svima, on je ubacio neku kesu. Ja svim svojim kapacitetom i imovinom nudim da idem na poligrafe svih vrsta da nikada nisam vidio ni koristio kokain - rekao je Đajić. Kaže da su mu poslali čovjeka da mu namontira i da ga reketira.