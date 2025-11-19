Evo ko će zamijeniti Vladu Đajića na čelu UKC-a RS i SNSD-a Banja Luka

Savjetnik Milorada Dodika Nikola Šobot imenovan je za v.d. direktora UKC-a RS nakon što je Vlado Đajić ekspresno smijenjen zbog snimka na kojem navodno dogovara prodaju droge s kriminalcem Nikolom Radinkovićem.

ODMAH JE SMIJENJEN

Na spornom snimku se vidi muškarac koji pred Vladu Đajića stavlja kesu s bijelom praškastom materijom, nakon čega govore o ciframa 30.000 i 40.000 eura, interventnoj policiji i “maloj”.

Na čelu SNSD-a Banja Luka zamijenit će ga Goran Maričić.