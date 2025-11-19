CIK pokreće najveću modernizaciju glasanja u historiji BiH: 88 miliona KM za poštenije izbore

Centralna izborna komisijasija Bosne i Hercegovine (CIK BiH) objavila je 14. novembra na Portalu javnih nabavki jedan od najskupljih i najsloženijih tendera u postdejtonskoj historiji – nabavku sistema za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića. Radi se o kapitalnom projektu koji bi, ako se provede kako je planirano, prvi put donio tehnologiju koja bi u značajnoj mjeri suzila prostor za izborne manipulacije.

Višegodišnji projekt

Tender je dio višegodišnjeg projekta modernizacije izbornog procesa, za koji je visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) još početkom godine odobrio 112,5 miliona KM iz profita Centralne banke BiH. Time je praktično riješen najveći problem - finansiranje – koje je mjesecima visilo o koncu zbog političkih blokada i odbijanja državnih institucija da osiguraju novac.

CIK pojašnjava da su sve prethodne radnje dovršene: uspješno su provedeni pilot-projekti tokom Lokalnih izbora 2024. godine, izrađena je studija izvodljivosti, a Komisija je u julu donijela odluku o realizaciji projekta. Konačna odluka o nabavci donesena je 9. oktobra.

„Za pripremu i provedbu ovog složenog postupka formirana je višečlana komisija koja je, uz podršku domaćih i međunarodnih stručnjaka, izradila kompletnu tendersku dokumentaciju“, saopćeno je iz CIK-a. Tim je radio mjesecima, a u dokumentaciju je uključeno sve – od tehničkih specifikacija do planova za obuku i logistiku.

Prema tenderu, BiH će nabaviti 6.000 uređaja za biometrijsku identifikaciju i 6.000 skenera glasačkih listića, uključujući rezervne uređaje za nepredviđene situacije. Pored same opreme, nabavka obuhvata softverske licence, potrošni materijal, tehničku podršku, glasačke kutije sa integriranim skenerima, kao i vanjske baterije za rad na udaljenim biračkim mjestima. Kompanija koja dobije posao bit će odgovorna za transport, instalaciju, konfiguraciju i povrat opreme, ali i za obuku trenera i kompletne izborne administracije.

Procijenjena vrijednost nabavke je 75,2 miliona KM bez PDV-a, odnosno gotovo 88 miliona KM s PDV-om. Radi se o otvorenom postupku, a ugovor će biti zaključen na period od četiri godine. Tenderska dokumentacija dostupna je do 9. decembra, dok je rok za prijem ponuda 30. decembar u 14.00 sati. Otvaranje ponuda zakazano je istog dana u 14.15.

Smanjenje zloupotreba

Podsjetimo, visoki predstavnik Kristijan Šmit (Christian Schmidt) donio je odluku o uvođenju elektronskog skeniranja glasova u BiH. U studiji iz februara na koju se pozvao, navodi se da bi biometrijsko prepoznavanje birača „značajno smanjilo mogućnost lažnog predstavljanja i višestrukog glasanja“, dok bi skeniranje listića omogućilo drastično brže brojanje, eliminaciju ljudske greške i bržu objavu rezultata. Automatizacija procesa, tvrdi se, smanjit će i administrativne troškove.